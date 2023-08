Comisión de Educación acusa "golpe blando" de la Unión de Padres

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 4 (EL UNIVERSAL).- La presidenta de la Comisión de Educación del Senado, Antares Vázquez, responsabilizó a "la ultraderecha" representada en la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), de pretender asestar un "golpe blando" a la educación "humanista" mediante una campaña de desinformación en contra de los nuevos libros de texto gratuitos.

A través de un video en sus redes la senadora por Morena expuso que los nuevos libros de texto fueron diseñados por expertos y la propia Secretaría de Educación Pública (SEP) donde se consultó a maestras, maestros, madres, padres y especialistas en pedagogía.

"Hay personas muy interesadas y la oposición está muy interesada en denostar, decir que se quitaron contenidos, decir que están todos mal, que no se consultó, que no se hizo el proceso, todo eso es falso, es parte del golpe blando y es parte de la campaña de desinformación para evitar una educación humanista, que sea centrada en las personas, en donde los maestros y maestras podrán sumar y donde los niños y niñas aprendan mucho mejor de lo que antes se hacía".

"¿Quiénes son ellos?, ¿Los papás y mamás de los niños mexicanos?, no, es una asociación que se constituyó hace más de cien años y que es de ultraderecha, que siempre ha estado en contra, que de hecho ellos se opusieron en aquellos de 1959 y 1960, cuando se hicieron los primeros libros de texto gratuito, se oponían porque estaban en contra que se quitaran los libros "comprados" que eran a privados y que muchos niños y niñas niño no podían tener porque les costaban mucho dinero, entonces se afectaban negocios de particulares y por eso se opusieron".

Recordó que la Unión Nacional de Padres de Familia promovió un amparo contra el contenido de los nuevos libros de texto.

Argumentó que la nueva escuela mexicana "cambia de forma radical la forma de enseñar en nuestras escuelas. Ahora, las cosas son por proyectos en donde los contenidos son integrados, en donde el maestro y la maestra podrá incorporar nuevos contenidos en una actividad de codiseño y que los niños y las niñas van a aprender manera natural, tal y como aprendemos cotidianamente los seres humanos".

"Hay que resaltar que en el modelo de ellos, en el modelo neoliberal, te acuerdas que México siempre ha salido en las evaluaciones internacionales mal, estamos luchando en contra de eso y ahora vamos por la formación correcta de niñas y niños, jóvenes y adolescentes mexicanos", concluyó.