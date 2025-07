Comisión Evaluadora de Morena no revisará perfiles existentes, se enfocará en nuevos afiliados

CIUDAD DE MÉXICO, julio 20 (EL UNIVERSAL).- La Comisión Evaluadora de Morena se centrará en revisar a las personas que quieran afiliarse y provengan de otros partidos, no a quienes ya están dentro del movimiento, señalaron Armando Bartra y Epigmenio Ibarra, quienes formarán parte de este nuevo órgano.

El sociólogo Armando Bartra señaló que la prioridad es revisar a las personas que puedan perjudicar políticamente al movimiento, así como los pros y contras de su afiliación.

"Tiene que ser por solicitud, no vamos a ir buscando candidatos para ver si entran o no entran", sostuvo.

Sin embargo, señaló que quienes ya están en Morena sólo pueden ser objetados ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, si consideran que su actuar no es acorde al partido.

"Es evaluación de ingreso, no de Honestidad y Justicia ni de Elección. No decidimos quien es candidato, no decidimos si una persona debe ser expulsada del partido por su comportamiento", aclaró.

Por su parte, el productor Epigmenio Ibarra señaló que se deben valorar las alianzas que aporten a Morena.

También reiteró que por el momento sólo se analizarán los ingresos al partido, aunque aún deben definir su forma de trabajo.

"Hay alianzas que son necesarias, porque el país es así de complejo. Y hay gente que habiendo estado en otras formaciones entiende que el proceso de transformación es por otra vía", expuso.