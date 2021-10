Comisión Nacional de Hidrocarburos denuncia intento de hackeo

La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) denunció que este martes hackers intentaron penetrar sus sistemas de información.

El ingreso a dichos sistemas "ocasionó afectaciones no graves a algunas plataformas del Comisión Nacional de Hidrocarburos", en donde se guardan todos los datos relacionados con la industria petrolera estatal y privada, desde contratos y hasta información confidencial sobre las reservas petroleras.

No obstante, la CNH argumentó que la información de esta institución "se encuentra bajo buen resguardo y completamente íntegra".

Comentó que ya se trabaja en el restablecimiento y análisis de los servicios tecnológicos, por lo que algunas plataformas tardarán algunos días en ser normalizadas.

La Oficialía de Partes Automatizada (OPA) continúa funcionando sin ningún contratiempo, por lo que los usuarios pueden seguir ingresando correspondencia como habitualmente lo hacen.

Este intento por acceder a información clave de la industria petrolera no es nuevo. En 2019, 180 mil archivos de Petróleos Mexicanos (Pemex) fueron hackeados y secuestrados según reveló en su momento la Organización Nacional Anticorrupción.

En lo que se consideró el peor ciberataque en la historia de la petrolera estatal, pues se extrajeron seis gigabytes de información relacionada con usuarios de trabajadores, contraseñas, manuales de operación vía remota de la Refinería de Tula; bases de datos, bitácoras, programas de vigilancia y gráficas para interpretar la producción.

Se trató de un ataque de ransomware (secuestro de información) realizado por la banda de hackers DoppelPaymer, quienes solicitaron un rescate por 565 bitcoins, equivalentes a 4.9 millones de dólares.

Hasta ahora, Pemex es la empresa con más intentos de penetración ilegal a sus sistemas informáticos, reconoció el exdirector de la petrolera en 2018, Carlos Treviño Medina.

Mensualmente Pemex recibe 600 mil intentos de ataques cibernéticos, unos 7.2 millones al año, a diferencia del SAT que recibe entre 150 mil y 200 mil mensuales.