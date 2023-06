Comisión Permanente no ha recibido orden para nombramientos del Inai

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 21 (EL UNIVERSAL).- La Primera Comisión de la Comisión Permanente aún no recibe la notificación del Juzgado Decimoséptimo en Materia Administrativa que la obliga a convocar a un periodo extraordinario de sesiones para que el Senado elija a uno de los tres comisionados que faltan en el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), informó la senadora Mónica Fernández Balboa, presidenta de dicha comisión.

La legisladora de Tabasco, dijo que en la comisión "no hemos recibido nada" y ella se enteró del tema por los medios de comunicación.

En entrevista, detalló que el lunes próximo sesionará la comisión para dar trámite a lo ocurrido el 31 de mayo de pasado, cuando la Comisión Permanente rechazó, con 16 votos a favor y 20 en contra, convocar a un periodo extraordinario de sesiones del Senado para designar a los comisionados del Inai.

En esa ocasión, la titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa dio también 72 horas a la Comisión Permanente para convocar a un periodo extraordinario.

"De todas maneras nosotros estamos ya convocando. (...) Está en proceso la convocatoria para el próximo lunes para la reunión de la Primera Comisión. (...) El pleno de la Permanente nos turnó una solicitud de acuerdo de la Junta de Coordinación Política donde solicita que se convoque a un periodo extraordinario para tratar el asunto de los nombramientos pendientes del Inai, eso es lo que nos llegó y, haremos un dictamen en consecuencia. Nosotros no tenemos nombres, no tenemos nada".

Celina Quintero, jueza Decimoséptima en Materia Administrativa, dio un plazo de tres días a la Primera Comisión de la Comisión Permanente para que convoque al Senado a un periodo extraordinario de sesiones para nombrar a uno de los tres comisionados del Inai.

La juzgadora advirtió a los 15 integrantes de esta comisión, que preside la senadora de Morena, que de no acatar este fallo les impondrá una multa equivalente a 50 Unidades de Medida y Actualización (UMA), que podría aumentar gradualmente hasta llegar a las mil unidades.

Es decir, cada legislador, nueve senadores y seis diputados, pagarán entre 5 mil 187 y 103 mil 740 pesos por su desacato.



PAN propone periodo extraordinario en el Senado para designar comisionados del Inai

La senadora Kenia López Rabadán (PAN) presentó una iniciativa que plantea que el Congreso de la Unión convoque a un periodo extraordinario del Senado de la República, exclusivamente para que nombre a dos comisionados del Inai.

En caso de que el proyecto fuera aprobado por la Comisión Permanente, se realizaría el próximo 23 de junio, a las 11:00 horas, y concluiría una vez que se designe a los comisionados del Instituto.

Actualmente, el Inai tiene un rezago de casi seis mil recursos de revisión y medidas de apremio que no se han podido ejecutar por la falta del número mínimo de comisionados para que sesione su pleno.

Cabe recordar que el 16 de febrero de 2023, se presentó una demanda de Juicio de amparo en contra de la omisión del Senado de la República de realizar los nombramientos de una comisionada y un comisionado del Inai, el cual fue turnado al Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asignándole el número de expediente 1714/2022.

"En el auto admisorio, el juez concedió la suspensión provisional con el único efecto de que la autoridad responsable cese la omisión reclamada, y con base en el Dictamen de las Comisiones acuerde los nombramientos que se someterán en el pleno del Senado de la República para que sea aprobado", explica la iniciativa.

Cómo resultado, el Senado recibió una orden judicial para que designará a los comisionados; sin embargo, hasta la fecha no ha ocurrido, por lo que la senadora panista señaló que es necesario el periodo extraordinario.



Por tercera ocasión, pleno del Inai sesiona de manera extraordinaria con sólo cuatro comisionados

El pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) sesionó por tercera ocasión de manera extraordinaria con sólo cuatro comisionados.

Lo anterior a 82 días de que el pleno no pueda realizar sesiones ordinarias por falta de quórum.

"Esto se traduce en 12 sesiones ordinarias que no hemos podido realizar, en las que ya habríamos resuelto por lo menos 3 mil 546 medios de impugnación de un total de 6 mil 083 se encontraban pendientes hasta el pasado viernes y que significan el mismo número de derechos afectados por esta lamentable situación", explicó el comisionado Adrián Alcalá.

Las y los comisionados atendieron la resolución emitida por el juzgado Décimo quinto en materia administrativa, en la Ciudad de México, para analizar el recurso de un particular quien solicitó a Instituto Nacional Electoral (INE), diversa documentación sobre el sistema de voto por internet, particularmente datos sobre su sistema de seguridad, un convenio con la UNAM para auditar el sistema, los informes mensuales y finales de dicha auditoría, así como los nombres de las y los analistas que se encargaron de realizar la evaluación.

De acuerdo con los comisionados, el particular recibió la información de manera parcial, bajo el argumento de que cierta información está catalogada de Seguridad Nacional.

Al presentar el caso, Alcalá Méndez explicó que tras la inconformidad, el INE procedió a realizar una prueba de daño en la que corroboró que otorgar información técnica y de seguridad del Sistema de Voto por Internet pondría en riesgo el derecho al voto de las personas en el extranjero, así como la seguridad nacional.

Por lo anterior, el comisionado propuso respaldar la clasificación de la información, pero por otra parte, también planteó al INE hacer públicos los nombres de las y los analistas que se encargaron de realizar la evaluación, al considerar que se trata de información que debe ser pública.

El proyecto fue aprobado por unanimidad.