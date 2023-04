Comisiones del Senado se van a receso en discusión de Ley Minera

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 25 (EL UNIVERSAL).- Las Comisiones Unidas de Minería y Desarrollo Regional, y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado, decretaron un receso y se declararon en sesión permanente para abrir un espacio para una mayor deliberación en torno a la reforma a la Ley Minera.

Tras una primera ronda de discusión, en la que los legisladores de oposición y del Partido Verde pidieron que no se no apruebe la minuta de la Cámara de Diputados ´vía fast track´, se votó la propuesta para hacer una pausa "hasta nuevo aviso" para recoger puntos de vista de los actores involucrados y lograr consensos.

El senador Raúl Bolaños Cacho-Cué, del Partido Verde, fue el primero en poner sobre la mesa la propuesta de hacer un receso y no legislar de manera apresurada.

"Creo que una minuta tan importante, en un tema tan trascendental requiere de un poco más de análisis, y no digo que nos vayamos al próximo periodo legislativo, sino que simplemente no lo hagamos de esta manera tan apresurada.

"Creo que estaríamos en condiciones y le solicitaría a los presidentes declarar un receso y declararnos en comisión permanente para poder construir a través del diálogo, con los comentarios de nuestras compañeras, legisladoras y legisladores, incluso analizar la posibilidad de incorporarlos en la exposición de motivos de dicha minuta, darle tiempo también a que la Junta de Coordinación Política sesione en el transcurso del día y podamos dar cuenta a nuestro país de que en el Senado de la República sabemos ponernos de acuerdo en un tema que nos une y que no corremos la prisa de tener que aprobarlo en este momento", expuso.