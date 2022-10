Comité del 68 llama a impedir la militarización

A-AA+

Integrantes del Comité del 68, con motivo de la conmemoración del 2 de octubre de 1968, llamaron a impedir la militarización. Félix Hernández Gamundi (integrante del Comité), dijo que está militarización no es necesaria.

Uno de los padres de los 43 normalistas, desaparecidos en Iguala el 26 y 27 de septiembre del 2014, manifestó que la Fiscalía General de la República (FGR) se ha negado a detener a los militares del cuartel 27 batallón en Iguala, Guerrero.

En su intervención Marisol, (también integrante del 68) destacó que se oponen a que el Ejército asuma tareas de seguridad pública e insistió que hay una simulación. También señaló que la FGR enrarece el caso del ex procurador, Jesús Murillo Karam.

"No le hacemos el juego a la derecha ni a nadie, el Ejército ha cometido varias violaciones a los derechos humanos, la narrativa del pueblo uniformado es retrógrada... su posición monolítica no acepta mancha alguna contra cualquier evidencia.

"Hay falta de acceso a la justicia por parte del Estado de México", aseveró.