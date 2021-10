Como AMLO con la UNAM, Maduro ataca a universidad de Venezuela

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, abrió un frente de conflictos con la Universidad Central de Venezuela (UCV), la principal y más prestigiosa casa de estudios superiores de ese país. Acusó a los dirigentes universitarios de tenerla "abandonada" y comparó la situación de ese centro de enseñanza con la de una desaparecida cárcel de Caracas.

El Consejo Universitario de UCV fustigó a Maduro porque, sin previo aviso, realizó una intempestiva visita al campus el 21 de octubre anterior e identificó a la venezolana Jacqueline Faría como "protectora" de la universidad. Faría lo acompañó en el trayecto.

Las pugnas entre Maduro, heredero del autoproclamado régimen socialista o izquierdista que se instaló en 1999 en Venezuela, y la jerarquía universitaria recrudecieron en agosto de este año, cuando el mandatario creó una Comisión Presidencial para la Recuperación de los Espacios de la UCV que intervino nueve facultades.

El choque se asemejó al enfrentamiento que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, inició este mes con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), al acusarla de haberse "derechizado" y de perder su esencia al defender proyectos neoliberales.

Fundada el 22 de diciembre de 1721 y próxima a cumplir 300 años, la UCV se convirtió en la segunda mitad del siglo XX en santuario de focos estudiantiles ligados a las guerrillas izquierdistas que, en la década de 1960 y al menos hasta 1970, sacudieron a Venezuela con apoyo de la revolución comunista de Cuba y de su máximo y ya fallecido líder, Fidel Castro (1926-2016).

Tras el fallido golpe de Estado que el entonces teniente coronel Hugo Chávez (1954-2013) lanzó en febrero de 1992 en contra del presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, numerosos políticos e intelectuales venezolanos ligados a la UCV se sumaron al "chavismo". Con el ascenso de Chávez al poder en 1999 por la vía electoral, el régimen venezolano se surtió de personajes procedentes de la UCV.

No obstante, la Universidad luego se convirtió en un punto de constante cuestionamiento en contra del régimen venezolano, en un proceso atizado por la profunda crisis socioeconómica, política e institucional que se agudizó desde 2014 en Venezuela.

Ataque de Maduro a la UCV

Desconocido como presidente desde enero de 2019 por más de medio centenar de gobiernos que adujeron que se reeligió en 2018 en comicios ilegítimos, Maduro anunció este 28 de octubre que "haciendo de tripas corazón aprobé 40 millones de dólares. Empezó la recuperación de la UCV".

En un recorrido por la Universidad el 21 de este mes, Maduro atacó a los dirigentes del centro estudiantil: aseveró que la tienen "destruida y abandonada" y comparó el estado de las instalaciones con Retén de Catia, una prisión caraqueña que funcionó a partir de 1966 hasta que, por hacinamiento humano, fue demolida en 1997.

En respuesta al gobernante, el Consejo lo denunció por hacer una "visita intempestiva y nocturna a nuestra sede principal" en Caracas y aclaró que, por su rango e investidura y por ser la UCV una institución autónoma y democrática, Maduro debió coordinar con las autoridades universitarias para formalizar su visita y su recorrido.

"De igual manera, la supuesta designación de un 'protector para la UCV' contraviene los preceptos constitucionales y legales. La institución cuenta con autoridades electas por la comunidad universitaria, responsables del funcionamiento administrativo y académico, del mantenimiento de la infraestructura y con personal altamente calificado que dirige las funciones de mantenimiento y reparaciones", recalcó.

Las comparaciones de la UCV con el desaparecido penal de Retén de Catia son "inadmisibles", destacó.

Con el liderazgo de "la tricentenaria" UCV, las universidades venezolanas "han recorrido tres siglos de duras luchas en las aulas, laboratorios y bibliotecas, en la formación de las generaciones de relevo", adujo.

Insistió en que "justo es reflexionar en su defensa y protección, ya que ha marcado un rumbo al avance científico, social, cultural y político de la nación".

Al rechazar cualquier acción o política que sea un atentado en contra de la autonomía universitaria, el Consejo argumentó que "una nación será sabia y virtuosa si su educación se fundamenta en respeto a los principios y valores fundamentales del hombre".

Finanzas de la Universidad Central

Sobre el anuncio de Maduro de que aprobó 40 millones de dólares para la UCV para reparar su planta física, el Consejo advirtió que la comisión presidencial debe coordinarse con las autoridades universitarias, pero recordó que el centro de estudios logró resistir durante 22 años ante las dificultades financieras impuestas por el gobierno que asumió en 1999 con su fallecido líder, Hugo Chávez, como máximo dirigente.

"Presupuestos reducidos y reconducidos, supresión de partidas de gastos para el cabal funcionamiento académico, administrativo, mantenimiento", el uso de programas no previstos en la ley y la confiscación para administrar salarios, entre otras anomalías, puntualizó.

"No remiten a las universidades ningún tipo de fondos, incumpliendo la Ley del Ejecutivo nacional para estos fines", indicó.