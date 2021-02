Cómo debes solicitar la sepultura de un fallecido por Covid

El gobierno municipal de Corregidora implementó un protocolo ante contingencia por Covid-19 en inhumaciones.

Desde el 16 de enero a la fecha, se han realizado 46 inhumaciones en el panteón de Santa Bárbara, dio a conocer el secretario de Servicios Públicos Municipales, Gerardo Ortega Pacheco, quien señaló que en atención al protocolo por la contingencia, ingresa solamente una persona al panteón, independientemente de la causa de fallecimiento del familiar.

"Internamente hemos modificado los itinerarios para guardar los protocolos que se están siguiendo en el estado, y hemos estado siguiendo el tema de sanitizar la carroza y féretro, pedimos que venga bien sellado, también nuestro personal tiene cubrebocas, gafas, guantes, overol sanitario, todos los protocolos que nos ha dictado el Comité Técnico de Salud los estamos siguiendo".

Agregó que de las inhumaciones realizadas desde el 16 de enero a la fecha, doce corresponden a fallecimientos por Covid-19.

--¿Cómo es el proceso para la inhumación?

El funcionario hizo un llamado a familiares y amigos a no acudir al panteón para evitar concentración de personas, aunque sea afuera, "que nos ayuden a solicitar a familiares a no asistir a los panteones, no estamos permitiendo el acceso a las inhumaciones; en ocasiones se quedan afuera y es donde tenemos aglomeraciones".

Agregó que en el panteón de Pita ya no se están haciendo sepelios de ningún tipo ya que los 1,380 espacios con los que cuenta, están ocupados, y en el panteón de Santa Bárbara son 6,530 espacios, de los cuales se tiene disponible una tercera parte.

El costo por la inhumación es de 7 mil 400 pesos y el trámite se realiza en el Registro Civil, ellos indican la causa del fallecimiento, y cuando no se trata de Covid-19 puede ser un familiar quien lo realice, pero si es caso de Covid-19 es la funeraria quien se encarga.