Como dicen "el INE no se toca", tampoco "pensiones no se tocan": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 14 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que así como la oposición manifiesta que el "INE no se toca", advirtió que las pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad tampoco se tocan.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal manifestó que será muy difícil que sus opositores eliminen estas pensiones porque ya están en la Constitución.

"Se atiende a los adultos mayores, se atiende a los jóvenes, se atiende a los discapacitados. No existirían esos programas si ellos mantuvieran el poder, los hubiesen quitado. Ahora va a ser muy difícil que los quiten porque ya están en la Constitución, son derechos constitucionales. Así como dicen ‘el INE no se toca’, las pensiones no se tocan", dijo.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal exhibió al diputado federal de oposición, Gabriel Quadri de criticar en su cuenta de Twitter el presupuesto que se destina para las pensiones para adultos mayores.

"Estaba yo viendo ayer al diputado de Coyoacán, Quadri, haciendo cuentas de que es más lo que se les da a los adultos mayores que lo que se les da a los jóvenes para la educación. Para empezar, ¿por qué no darles a los adultos mayores?, ¿por qué no?", dijo.