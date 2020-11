¿Cómo funciona la prueba de antígenos para detectar el Covid-19?

Hasta la fecha, la emergencia sanitaria causada por el Covid-19 ha dejado más de 63 millones de casos confirmados y más de 1.3 millones de muertes en todo el mundo, según la Universidad Johns Hopkins.

Dado que los contagios están a la orden del día, es recomendable mantenerse informado tanto de las maneras en que se pueden prevenir y detectar.

La Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en Inglés) dice que las pruebas para detectar el nuevo coronavirus se dividen en dos: pruebas de anticuerpos y pruebas de diagnóstico.

Como su nombre lo indica, las pruebas de anticuerpos buscan anticuerpos producidos por el sistema inmune como respuesta a una amenaza.

Ya que los anticuerpos pueden tardar días o semanas en desarrollarse tras una infección, estas pruebas (también conocidas como serológicas, análisis de sangre o prueba de serología) se usan para saber si un paciente tuvo Covid-19, pero no para diagnosticarlo.

Por otro lado, la FDA señala que las pruebas de diagnóstico sirven para detectar una infección activa de coronavirus y saber si una persona necesita aislarse de otras para no propagar la enfermedad.

Existen dos tipos de prueba de diagnóstico: las pruebas RT-PCR (también conocidas como prueba molecular), que detectan el material genético del virus, y las pruebas de antígenos, que detectan proteínas específicas del virus.

¿Qué es una prueba de antígenos y cómo funciona?

De acuerdo con la Clínica Mayo, la prueba de antígenos para Covid-19 detecta ciertas proteínas en el virus y ayuda a diagnosticar una infección activa de coronavirus.

En este tipo de prueba de diagnóstico se utiliza un hisopo nasal o nasofaríngeo para tomar una muestra del fluido de la nariz o de la garganta.

Una de sus ventajas es que son mucho más rápidas que otras pruebas, pues algunas pueden arrojar resultados en un lapso de 15 a 30 minutos, según la FDA.

Además, son menos costosas que otras pruebas, como las PCR que detectan el material genético del virus, por lo que resultan prácticas si se pretende analizar a un gran número de personas.

Desventajas de las pruebas de antígeno

La Clínica Mayo agrega que los resultados positivos de una prueba de antígenos suelen ser muy exactos, pero existe mayor posibilidad de obtener un falso negativo.

Esto significa que es posible estar infectado con Covid-19 y que la prueba arroje un resultado negativo, sobre todo en áreas donde muy pocas personas tienen el virus. Por eso, un profesional de la salud podría recomendar practicar una prueba molecular para confirmar un resultado negativo obtenido mediante prueba de antígeno.

Hay que tener en cuenta que, como señala la FDA, ninguna prueba es 100% precisa todo el tiempo.

¿Cuándo realizarse una prueba de antígeno?

Expertos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) han descubierto que el SARS-CoV-2 puede detectarse desde al menos 48 horas antes del inicio de síntomas, hasta 12 o 14 días en muestras del tracto respiratorio superior y hasta por 20 días en nuestras del tracto respiratorio inferior.

Además, la OPS señala que el cuerpo comienza a generar proteínas virales, conocidas como antígenos, entre uno y cinco días después de los primeros síntomas.

Tomando en cuenta lo anterior, lo mejor es esperar varios días antes de realizar una prueba de antígenos, para asegurarse de obtener los resultados más precisos.

¿Cuándo realizarse una prueba de antígeno?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) recomiendan que sólo se realice una prueba de antígeno si se está en alguno de los siguientes casos:

Personas que tienen síntomas de Covid-19 (fiebre, escalofríos, tos, dificultad para respirar, fatiga, dolores musculares y corporales, dolor de cabeza, pérdida del olfato o del gusto, dolor de garganta, congestión o moqueo, náuseas o vómitos, diarrea).

Personas que han tenido contacto cercano con alguien con Covid-19 confirmado.

Personas a quienes personal de salud les ha recomendado realizarse la prueba de detección

Los CDC hacen énfasis en que no todas las personas deben realizarse la prueba de diagnóstico, pero en caso de hacerla, es necesario aislarse en casa mientras se esperan los resultados, así como seguir las recomendaciones del personal de salud.

¿Qué otras pruebas pueden detectar el Covid-19?

Conforme se conoce más sobre el nuevo coronavirus, los científicos han sido capaces de desarrollar distintas pruebas para su detección.

Por ejemplo, la prueba diagnóstica por reacción en cadena de la polimerasa (PCR) detecta la presencia del virus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad Covid-19 al momento.

Esta prueba se realiza exclusivamente en pacientes que presentan síntomas activos sospechosos de la enfermedad y se procesa a partir de una muestra de exudado naso-faríngeo.

La prueba inmunológica en sangre detecta los anticuerpos que indicarían que el paciente estuvo contagiado de la enfermedad Covid-19 en algún momento.

Esta prueba se realiza en personas que ya no tienen o que nunca tuvieron síntomas activos sospechosos de la enfermedad y se procesa a partir de una muestra de sangre.

También existen pruebas de diagnóstico con métodos y beneficios alternativos tanto para los pacientes como para el personal de salud. La FDA menciona como ejemplo las pruebas combinadas, las pruebas de recolección en casa y las pruebas de saliva.