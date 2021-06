Cómo mandar mensajes invisibles de WhatsApp

WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas en el mundo; los mensajes, fotografías, audios, videos y llamadas nos permiten estar más conectados con nuestros seres queridos, sobre todo ahora que no es posible frecuentarnos como antes.

La llegada de los stickers a WhatsApp ha hecho que mensajear sea cada vez más entretenido, ya que es posible intercambiar memes o incluso imágenes graciosas con sonidos emblemáticos.

Y aunque la aplicación no permite algunas cosas como enviar mensajes sin contenido alguno, ha llegado un truco para hacer más divertida la comunicación: los mensajes invisibles.

Enviar estos mensajes a través de WhatsApp no tiene una función en específico, ya que en realidad no estás enviando nada. Se trata de caracteres transparentes que no podrán ser vistos por la otra persona, por lo que su fin es únicamente lúdico: para sorprender y bromear con tus amigos.

Te decimos cómo puedes enviar los mensajes invisibles de WhatsApp.

Descarga una aplicación

Probablemente has observado que no te es posible enviar un mensaje vacío, aunque utilices la barra espaciadora; tienes que agregar un punto, una letra o un Emoji para poder mandarlo.

Para enviar los mensajes invisibles por WhatsApp hay dos maneras. La primera es descargando una aplicación. Deberás buscar en Play Store "enviar mensajes vacíos". Al hacerlo, encontrarás diferentes aplicaciones como Blank Message (for WhatsApp) o Mensajes en Blanco, puedes elegir la que más te agrade.

Al instalarla y abrirla, la aplicación te dará a elegir el número de filas o caracteres invisibles que deseas enviar, esto servirá para hacer más largo o corto tu mensaje. Una vez que lo definas, presionas el icono de enviar en el cual se desplegará una serie de opciones: enviar a través de WhatsApp, copiar y elegir otro mensajero.

Si seleccionas la primera opción, se abrirá WhatsApp; deberás elegir el contacto al que deseas mandar el mensaje invisible y listo. El mensaje será mandado sin contenido.

Con la opción "copiar", los caracteres vacíos se quedarán en tu portapapeles, de esta forma puedes dirigirte a tu WhatsApp, abrir la conversación que desees, pegar el mensaje invisible y enviarlo.

Al seleccionar "elegir otro mensajero" se desplegarán diferentes aplicaciones como Facebook, Instagram y GMail para enviar el mensaje invisible.

Utiliza un link

Si no tienes suficiente espacio en tu celular o simplemente no deseas descargar una aplicación. La empresa de telecomunicaciones Telcel indica que hay una liga para copiar los caracteres vacíos y pegarlos en WhatsApp, lo que te permitirá enviar mensajes invisibles sin necesidad de buscar e instalar nada.

Una vez que lo hagas selecciona el rectángulo morado con la leyenda "Copy!", después tendrás que abrir WhatsApp, elegir la conversación a la que desees enviar el mensaje invisible, pegarlo y mandarlo.

En esta opción el número de caracteres y filas ya está determinado, si deseas enviar mensajes más largos, deberás pegar en varias ocasiones el texto invisible antes de enviarlo.

Diviértete enviando mensajes invisibles a tus amigos y observa sus reacciones con este sencillo truco que sorprenderá a cualquiera.