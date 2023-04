¿Cómo puedes ser donador voluntario de órganos y tejidos?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 24 (EL UNIVERSAL). - La Ley General de Salud (LGS) indica que la donación es el consentimiento de una persona para que, en vida o después de su muerte, cualquier órgano o tejido de su cuerpo sea utilizado para trasplantes.

En la LGS se contempla que todos los mexicanos somos donadores de órganos o tejidos (consentimiento tácito), por lo que, si decides dar vida después de la muerte y convertirte en un donador, lo más importante es que tu familia lo sepa, para que en ese momento en que un familiar fallece, que es el más difícil para cualquier persona, tomar esta decisión y autorizar la donación no le resulte tan doloroso.

También puedes manifestar tu voluntad firmando la tarjeta de donador voluntario, o el consentimiento expreso que emite el Centro Nacional de Trasplantes y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Sin embargo, aun teniendo estos documentos la familia es la que tiene la última palabra para autorizar la donación, por lo que es sumamente importante que ellos estén enterados y respeten la decisión de ser donador voluntario.

En las direcciones www.gob.mx/cenatra/ o www.imss.gob.mx/salud-en-linea/donacion-organos, los interesados pueden acreditarse como donadores voluntarios.

En el sitio del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra) se encuentra un formulario para expresar la donación de órganos y tejidos para después de la muerte, para lo que se solicitan diversos datos, entre los que se encuentran: nombre, edad, CURP y Entidad federativa de residencia.

También brinda la posibilidad de reponer el comprobante de ser donador voluntario, en caso de haberlo extraviado.

Por su parte, en su página de internet, el IMSS brinda la posibilidad de imprimir una tarjeta de donación, en la que el interesado podrá poner su nombre, y la firma de dos testigos, para informar a su familia y autorizar la donación de órganos y tejidos.

Para fines de trasplante después de mi muerte, siempre y cuando las condiciones médicas, legales y administrativas lo permitan, y expreso mi deseo no revocable para que me apoyen dando aviso al Coordinador Hospitalario de Donación, y logremos que una más de nuestras historias como familia y de muchas otras continúen", se lee en la tarjeta de donador voluntario.

La donación de órganos es muy importante, sin embargo, en el país es muy baja, por lo que la lista de espera es larga y un paciente con la necesidad de un trasplante puede esperar hasta años para recibirlo.

En ese sentido, es de destacar el regalo de vida que dio este fin de semana, una joven que fue despedida con su vestido rojo que lució en su fiesta de 15 años, por sus padres, hermanos y especialistas del Hospital General de Zona (HGZ) No. 2 del IMSS en Aguascalientes, tras fallecer por muerte encefálica. Con su donación, fue posible realizar la procuración de hígado, riñones y córneas.