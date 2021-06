Cómo saber si tu INE está vigente

El próximo 6 de junio tendrán lugar las elecciones más grandes en la historia de México y para poder participar en este ejercicio democrático es preciso que las y los ciudadanos cuenten con su credencial para votar vigente emitida por el Instituto Nacional Electoral (INE).

¿Cómo saber si mi credencial para votar está vigente?

De acuerdo con el sitio del INE, actualmente existen 6 modelos de credencial que son vigentes y válidos para ejercer el voto.

Dichos modelos de credencial para votar son el C, emitidas a partir de septiembre de 2008; el D, emitidas a partir del 25 de noviembre de 2013; el E, emitidas a partir de julio de 2014; el F, en el extranjero a partir de febrero de 2016; el G, emitidas a partir de diciembre de 2019; y el H, en el extranjero a partir de diciembre de 2019.

Los modelos de credencial para votar que no son vigentes son el A, emitidas a partir de 1992, y el B, emitidas a partir de 2002.

¿Cuánto dura la vigencia de la credencial para votar?

La credencial para votar expedida por el INE tiene una vigencia de 10 años, mismos que comienzan a contarse a partir del año de su emisión, como señala la institución electoral.

Siguiendo esta pauta, una credencial para votar emitida en 2018 será vigente hasta el año 2028.

Una vez pasados los 10 años desde que se emitió la credencial, los ciudadanos deberán solicitar una nueva.

¿Cuándo no es vigente una credencial para votar?

Como señala el INE, la credencial para votar dejará de ser vigente cuando sea dada de baja del Padrón electoral por alguna de las siguientes causas:

Duplicado

Defunción

Cancelación de trámite

Pérdida de nacionalidad

Trámite con documentación apócrifa

Trámite cancelado por suspensión de derechos

Domicilio irregular

Datos personales irregulares

Pérdida de vigencia

Asimismo, la credencial para votar deja de ser vigente cuando se realiza un trámite en un módulo de atención ciudadana y no se concluye yendo a recogerla, por lo que la credencial anterior pierde su vigencia.