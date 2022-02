Cómo sacar el certificado de vacunación Covid actualizado por internet

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 8 (EL UNIVERSAL).- Los refuerzos de la vacuna contra el Covid-19 ya han comenzado a aplicarse en México. Esto significa también que hay una actualización del certificado digital de vacunación. A continuación te explicamos cómo puedes obtenerlo.

Este certificado actualizado sirve principalmente para poder hacer viajes, especialmente al extranjero, sin mayores restricciones más que las de prevención general en especial, durante los trayectos. Y lo mejor es que se puede sacar por internet.

Además, aunque no es obligatorio por ley, este certificado actualizado sirve como comprobante de vacunación para poder regresar a los lugares de trabajo de una manera más segura.

---Qué se necesita para sacar el certificado de vacunación actualizado

El proceso para solicitar tu certificado de vacunación contra Covid-19 actualizado por internet es sumamente sencillo y no te tomará más de 3 minutos. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente:

Hay que estar registrado en mivacuna.salud.gob.mx. Este paso es crucial, pues es necesario para que pueda hacerse el registro de tu dosis en el sistema y así emitir el certificado actualizado desde internet.

Si no estás seguro de si lo hiciste, recuerda que cuando se realiza el registro para sacar la cita para el refuerzo de la vacuna se solicita la Clave Única de Registro de Población (CURP), así como un correo electrónico.

---Cómo sacar el certificado de vacunación actualizado

Estos son los pasos para que puedas sacar tu certificado de vacunación contra Covid-19 actualizado, es decir con la tercera dosis:

1. Entra a la página de CVCOVID.

2. Confirma tu registro en MI VACUNA. En caso de responder no, te redirigirá hacia la página para que lo hagas. Como ya mencionamos, solo necesitarás tu CURP y un correo electrónico.

3. Si respondes SÍ, te pedirá tu CURP para enviarte un enlace de descarga del certificado al correo electrónico con el que te registraste anteriormente.

4. El enlace de descarga del certificado actualizado ya se habrá enviado. Si no llegara a aparecer en la bandeja de entrada principal, puedes revisar en el spam o correo no deseado.

5. Cuando encuentres el correo solamente da clic en el enlace y se descargará tu certificado actualizado.

Este enlace tiene una caducidad de 90 minutos una vez ingresado el CURP desde el portal de CVCOVID, por lo que si tardas más tiempo deberás ingresar de nuevo para que te envíen un nuevo enlace de descarga de tu certificado actualizado.

Por otro lado, si llegara a pasar que no te llegó el correo, cuando haces la solicitud del certificado actualizado, se lanza un aviso de confirmación en la misma página. En la parte de abajo hay un botón que dice "solicitar aclaración". Este sirve para corregir los datos de correo proporcionados.

Una vez corregidos, puedes volver a empezar el proceso de solicitud de tu certificado de vacunación contra el Covid-19 actualizado por internet.

O también, si lo prefieres, puedes solicitar tu certificado por WhatsApp. Para ello:

Agrega a tu lista de contactos a Armando Vaccuno, el chatbot de la Secretaría de Salud, con el número 56 17 13 05 57.

Abre WhatsApp e inicia una conversación con solo enviar la palabra "Hola"

Posteriormente escribe y envía la palabra "Certificado"

Deberás tu nombre, fecha de nacimiento y CURP.

Después deberás indicar qué vacuna recibiste y el número de dosis, datos que puedes consultar en el expediente que recibiste en el módulo de vacunación.

Finalmente podrás descargar el archivo que contiene tu comprobante de vacunación contra el Covid-19 como PDF en tu celular.