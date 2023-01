¿Cómo se clasifican los ataques con ácido en México?

A-AA+

Un caso que impactó en México en los últimos años fue el de la joven saxofonista, María Elena Ríos Ortiz, quien sobrevivió a un intento de feminicidio tras sufrir un ataque con ácido en septiembre de 2019; hecho que la dejó marcada para toda la vida.

El ataque fue ordenado por Juan Antonio Vera Hernández, hijo del ex legislador priista y empresario gasolinero, Juan Vera Carrizal, y quien está preso desde el año de 2020.

Sin embargo, muchas personas se preguntan cómo se clasifican este tipo de ataques; aquí te contamos.

En septiembre de 2022, la Cámara de Diputados aprobó catalogar el uso de sustancias corrosivas o tóxicas como violencia física.

En aquel entonces, la Cámara de Diputados avaló por unanimidad de 480 votos el dictamen a la minuta que reforma la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de incluir en la definición de violencia física, cualquier acto que inflige daño no accidental, usando ácido o sustancia corrosiva, cáustica, irritante, tóxica o inflamable o cualquier otra sustancia que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas o ambas.

Los cambios al artículo 6, fracción II de la ley, se enviaron al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

Señala que se debe legislar para prevenir los ataques con sustancias y que se pueda imponer penas más severas, así como concientizar a la población de que "esas acciones son tan atroces que no pueden permitirse".

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno está atendiendo el caso de la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos, y anunció que mañana jueves Rosa Icela Rodríguez, titular de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), presentará un informe sobre el caso.

En conferencia de prensa y a pregunta expresa, López Obrador señaló que podría pedirle al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, que reciba a la joven saxofonista.

Destacó que sigue detenido Juan Antonio Vera Carrizal, el agresor de la saxofonista, luego de que un juez le concediera prisión domiciliaria.