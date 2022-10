Comparece David León por dinero entregado a Pío López Obrador

A-AA+

El ex coordinador Nacional de Protección Civil, David León Romero compareció esta tarde ante la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electores (Fisel), de la Fiscalía General de la República, por el caso de los sobres con dinero en efectivo que entregó a Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, en diferentes encuentros que sostuvieron y que fueron videograbados y difundidos en agosto de 2020.

Durante más de una hora, León Romero declaró frente al Ministerio Público federal encargado del caso en las oficinas de la Fisel ubicadas en Periférico Sur.

A su salida, el exfuncionario comentó que desde que se inició el proceso contra Pío López Obrador, derivado de las denuncias que se interpusieron por presuntos delitos electorales, ha comparecido cuando se le ha requerido.

Sin embargo, León Romero no abundó si lo hizo en calidad de imputado y sobre el contenido de las investigaciones ministeriales.

"No puedo dar declaración, soy respetuoso del proceso, soy respetuoso de las instituciones y sí decirles que esta es una de las varias veces que he comparecido ante esta autoridad y lo haré las veces que sea necesario".

Y añadió: "No tengo la cuenta en este momento, pero han sido distintas y colaboraré siempre, soy muy respetuoso de la institución pero sí les quiero ofrecer una disculpa".

David León Romero acudió sin compañía de su abogado.

"Las veces que sea requerido, aquí estaré", reiteró.