Competencia entre plataformas digitales debe regularse, afirma Cofece

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 15 (EL UNIVERSAL).- Las plataformas digitales que ofrecen bienes o servicios deben de regularse, a pesar de su complejidad, lo que representa un reto porque hay buscadores que a pesar de que no cobran, en realidad los usuarios pagan al compartir su información.

En el webinar "¿Qué gana México cuando hay competencia?" que organizó la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), excomisionados, académicos y comisionados dijeron que se trata de mercados complejos, pero deben regularse. Por una parte, la comisionada de la Cofece, Ana María Reséndiz, dijo que analizar las concentraciones y regular las plataformas digitales "va a ser un reto complicado por el dinamismo de los mercados digitales".

Es más difícil porque hay plataformas que no cobran por el servicio, pero aunque tengan un precio cero por el servicio, en realidad los usuarios pagan al dar su información. Añadió que estos mercados son muy complicados porque en algunos momentos ciertos agentes económicos pueden ejercer presión competitiva, pero con los años pueden ser otras empresas.

Expuso que "habrá que ver cómo lo abordaremos y discutiremos (el tema de la regulación de las plataformas digitales) y cómo será la medición de la eficiencia". Por su parte, el profesor y director de la maestría en Derecho de los Negocios de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, Rodrigo Morales Elcoro, comentó que a las plataformas por más gratuitas que sean se les paga con los datos de los usuarios.

"Tenemos que buscar la manera de regular eficientemente las plataformas digitales y prevenir las prácticas monopólicas de esas plataformas", sobre todo porque la información que dan los usuarios "tiene un valor y un costo en términos de privacidad".

Añadió que son las plataformas las que procesan la información y ofrecen productos focalizados a los usuarios, lo que tiene un valor y por eso se tiene que regular. Al respecto, el excomisionado de la Cofece, Alejandro Castañeda Sabido, dijo que la regulación de las plataformas digitales es un tema muy importante y un reto.

"Es un tema nuevo, es un reto impresionante para las autoridades de competencia y le tienen que entrar y analizar si estas prácticas son apropiadas para el funcionamiento de los mercados, porque podría no serlo, es un tema técnico y científico en donde es difícil dar una receta general", comentó.