Descarta que haya compra de medicinas a sobreprecio con AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que, en el sexenio anterior de Andrés Manuel López Obrador se haya encontrado reportes de compra de medicamentos a sobreprecio.

Y aclaró que, en la actual administración hay transparencia y que no son de los gobiernos anteriores que compraban medicamentos simulados.

"No, en materia de medicinas del pasado de corrupción de aquellas épocas en donde se compraban medicamentos para el cáncer no muy sonado en Veracruz que tenía agua en vez de medicamento. Nosotros no somos eso y hay transparencia. Es la gran diferencia", destacó.

Además, Claudia Sheinbaum dijo que con el Seguro Popular había un esquema de monopolización de la compra y distribución de medicamentos y señaló que el negocio quedaba en unas manos, algunos de ellos tienen hoy hasta canales de televisión.

