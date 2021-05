Compra de refinería Deer Park es un "sinsentido", dicen senadores del PAN

El Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República calificó de "sinsentido" la compra de Pemex de la refinería Deer Park, en Texas, que tuvo pérdidas en 2019 por mil 438 millones de dólares y de 4 mil 56 millones de dólares en 2020. "Una empresa tan endeudada, con finanzas tan comprometidas debería tener una planeación rigurosa; sin embargo, de la noche a la mañana, pareciera que a alguien se le ocurrió comprar una refinería para complacer los caprichos del Presidente".

Los legisladores panistas destacaron que según el mandatario, no se recurrió a deuda ni a crédito y que se pagará en efectivo con los ahorros generados por el combate a la corrupción, por lo que cuestionaron: "¿De dónde saldrán esos recursos si no ha podido decir con claridad de dónde salen y dónde están esos supuestos ahorros por la corrupción?".

Consideraron que si se tiene el recurso para pagar de contado 596 millones de dólares, se deberían ocupar esos recursos para pagar tratamientos para niños con cáncer o para la compra de medicamentos para los padecimientos en los que más se reporta desbasto como diabetes, hipertensión y VIH.

También exigieron que se aclare por qué en lugar de pagar a proveedores de Pemex se hizo la compra. "La deuda de Pemex asciende a más de 100 mil millones de dólares, de hecho es la petrolera más endeudada del mundo. De esa cantidad, 13 mil 400 millones de dólares es la deuda a proveedores", comentaron.

Además, pidieron al gobierno federal que responda por qué insiste en privilegiar energías sucias que van de salida, mientras se frenan las inversiones para tener autosuficiencia energética a través de energías limpias y renovables que no afecten a la salud y al medio ambiente. "Las y los senadores de Acción Nacional exigiremos a los titulares de Pemex, de la Secretaría de Energía (Sener) y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que den puntual respuesta a nuestros cuestionamientos".

Los senadores del PAN criticaron la insistencia del presidente López Obrador de invertir 8 mil 900 millones de dólares en la construcción de la refinería de Dos Bocas cuando, dado el costo de adquisición del 50 por ciento de las acciones, Deer Park costará 595 millones de dólares.

"Si tal como dice el presidente López Obrador, Dos Bocas tendría la misma capacidad de refinación que Deer Park, es un sinsentido pagar seis veces más por la misma infraestructura", advirtieron.