Comunidad ucraniana en México marcha para pedir la paz

A grito de: ¡Protejan nuestro cielo, no al bombardeo! Cientos de residentes de la comunidad ucraniana en México marcharon sobre avenida de la Reforma en apoyo a sus connacionales tras la invasión de Rusia.

En la marcha, decenas de ucranianos con carteles con la leyenda: ¡Stop, Putin, Stop War! o ¡Putin asesino! lanzaron consignas en contra de la invasión rusa a Ucrania.

Los cientos de ciudadanos ucranianos, residentes en México, entonaron su himno nacional con bandera en mano y flores de color amarillo, además a gritos pedían a Putin fuera de Ucrania.

A la marcha acudieron familias, adultos mayores, jóvenes y niños, que con la bandera ucraniana recorrieron Paseo de la Reforma para llegar al Ángel de la Independencia.

Alex Yackubova, productora de música radica en la Ciudad de México, acudió a la movilización con su esposo, su sobrina en una carriola y con su abuela de 90 años.

"Vengo porque soy ucraniana, soy de Kharkivlife y esa ciudad está destruida. Esto es un atraco a mi país. Vengo aquí porque es la forma en la que puedo apoyar. Estamos lejos, pero es importante compartir muestra opinión no solo por Ucrania si no por el mundo", explicó.

En la marcha también acudieron ciudadanos rusos asentados en México, como el señor André, quien acudió a apoyar a los ciudadanos ucranianos por la invasión que hizo su país a esa nación.

"Nosotros apoyamos a Ucrania. Putin está destruyendo la paz en el mundo. Durante 20 años toleramos lo que no puede ser tolerado. No gritamos suficiente. El régimen fascista de Rusia no me representa. Tenemos que orar por los ucranianos, su lucha es la lucha del mundo" resaltó.

Al llegar al Ángel de la Independencia una de las voceras mencionó que hay mucha información falsa en la embajada rusa, por lo que pidió que los mexicanos hagan caso a la comunidad ucraniana en su país y no a la embajada de Rusia.

"Por favor crean en ellos, ellos están sufriendo, no crean en la propaganda rusa de la embajada. Ellos están mintiendo".