Comunidades de Chiapas, a 24 horas de la entrada del Cártel de Sinaloa

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., septiembre 24 (EL UNIVERSAL).- A 24 horas de que el Cártel de Sinaloa tomara el control de la mayoría de las comunidades de Frontera Comalapa, la cabecera municipal se mantenía sin energía eléctrica y sin telefonía celular desde las primeras horas del viernes. Los hombres armados llegaron "procedentes de Zacatecas y Durango" y también se desplegaron a los municipios de Siltepec y La Grandeza, en la Sierra Madre.

Después de tres semanas de bloqueos sobre la Panamericana, en un tramo de unos 40 kilómetros desde la cabecera municipal de La Trinitaria a San Gregorio Chamic, en Frontera Comalapa, camiones cargados con cientos de toneladas de productos perecederos, cerdo, huevo y otros, del norte, centro y occidente de México, por fin pudieron alcanzar la frontera con Guatemala, donde son comercializados sin aranceles aduanales.En Motozintla, ubicada sobre la carretera federal 211, vía que va de la Panamericana hacia la costa de Chiapas, continuaban los bloqueos carreteros por parte de miembros del Cártel de Sinaloa, pero sus pobladores realizaban sus actividades con normalidad, con el mercado, supermercados y tiendas en operación sin contratiempos, dio a conocer un poblador. "No hay paso hacia Tapachula", agregó el lugareño que pidió no ser identificado.Se informó que "en virtud de las incidencias suscitadas en el municipio de Motozintla, lo cual es un hecho notorio y con la finalidad de prevenir posibles daños a la integridad física del personal jurisdiccional y administrativo", los Juzgados Civil y el de Enjuiciamiento, dejarán de laborar a partir de las 15:00 horas del viernes 22 de septiembre, "hasta en tanto se restablezca el orden", dice los documentos suscritos por Patricia Recinos Hernández, secretaría ejecutiva del Tribunal Superior de Justicia del Estado.Las escuelas de todos los niveles, han suspendido sus labores desde hace tres semanas, cuando se establecieron los cierres de carreteras y la quema de vehículos del transporte público y de carga en varios puntos.Este domingo se informó que hombres del Cártel de Sinaloa recorren en vehículos los municipios de Siltepec y La Grandeza, en busca de sus adversarios del Cártel Jalisco Nuevo Generación y como parte de las acciones, han colocado montículos de tierra en las carreteras para bloquear el paso de unidades de sus enemigos. En un video, uno de los hombres dijo que llegaron a Chiapas, procedentes de "Zacatecas y Durango".En Chicomuselo, municipio colindante con Frontera Comalapa, se denunció que miembros de la organización MAIZ, ligada al Cártel Jalisco, mantienen retenes en los accesos a la cabecera municipal, de unos 25 mil habitantes.En la delegación de Gobierno de ese lugar, habitantes fueron a colocar cartulinas para pedir que "No queremos que Chicomuselo se convierta en otro Comalapa".Mientras que maestros de que laboran en comunidades de la Sierra, pidieron a las autoridades de la Secretaría de Educación, "dicen medidas para garantizar la vida, la seguridad y la integridad de los trabajadores de la educación en las comunidades y municipios de alto riesgo de violencia".Conflicto entre cártelesNo es la primera vez que comunidades de las regiones Fronteriza y Sierra viven un conflicto entre dos cárteles. La primera ocurrió entre el 2006-2017, cuando el Cártel de Sinaloa mantuvo una lucha contra Los Zetas que intentaron tomar el control de las comunidades de México y Guatemala, como parte de una estrategia para el tráfico de drogas, guerra que dejó decenas de personas sin vida y varios desaparecidos.Un hecho que provocó pánico entre los habitantes de Frontera Comalapa, ocurrió el 15 de julio del 2009, cuando se registró un cruento enfrentamiento entre Los Zetas contra el Ejército y la Policía, donde perdió la vida Dulce Vázquez López, de 15 años, al ser alcanzada por una bala, pero también murió un agente de la Policía Estatal y varios más resultaron heridos.En enero del 2017, Los Zetas atacaron a miembros de la organización Los Huistas, entonces socios del Cártel de Sinaloa, (hoy que han roto relaciones) en la comunidad Agua Zarca, en Santa Anta Huista, Guatemala, donde se desarrollaban carreteras de caballos y habían asistido personas de México y Guatemala, hecho que dejó 17 personas muertas, varios heridos y detenidos.El 27 de diciembre del 2022, con la muerte en una emboscada de José Fernando Cruz Montejo, alias "El Pony" y sus guardaespaldas Julio César Rodas Díaz, José Luis García López y Ammer Ruiz Guillén, de 26, 26 y 28 años de edad, el Cártel de Sinaloa se quedó sin sus aliados guatemaltecos en la lucha que libra contra el Cártel Jalisco Nueva Generación, que busca apoderarse las rutas que van desde la frontera de Guatemala, para traficar estupefacientes, armas y personas.Ante la confrontación que se libra en la Sierra Madre de Chiapas, la diócesis de Tapachula declaró que "en estos momentos de sufrimiento y escasez, usemos nuestra inteligencia, con tranquilidad, para sobrevivir con lo que esté a nuestro alcance para ir viviendo día a día".