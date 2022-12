Con árbol de Navidad, en Oaxaca visibilizan a deudores alimentarios

A-AA+

OAXACA, Oax., diciembre 20 (EL UNIVERSAL).- En víspera de la Navidad y el Año Nuevo, mujeres de la sociedad civil se organizaron para realizar un árbol de Navidad para visibilizar a los deudores alimentarios en Oaxaca.

"Esta es la realidad para más de 35 millones de madres autónomas en este país, se describe desde la desigualdad y en muchos casos, desde la pobreza. Maternar en solitario, maternar desde la autonomía en este país, es un acto violento, donde el salario de una madre trabajadora no alcanza para la manutención de las infancias", expusieron las mujeres autónomas que han participado en tendederos alimentarios en diversas ocasiones.

Más de 800 mil hombres en Oaxaca son abandonadores de sus hijos e hijas, apuntan datos de la Red de Deudores Alimentarios que inició en Oaxaca la activista Diana Luz Vásquez Ruiz.

"Padres irresponsables que abandonan a mujeres embarazadas, que se niegan a reconocer a sus hijos e hijas, que cambian de domicilio para no ser notificados de una demanda de pensión alimenticia, que son encubiertos por sus jefes, que ocupan cargos públicos con la complicidad de sus partidos políticos", dijeron.

En el estado más de un millón 600 mil infancias no conocen a su padre o que se presenta a dar 100 pesos cada dos meses, expusieron.

Las madres autónomas impulsan la Ley Sabina, que de aprobarse creará un Registro Nacional de deudores alimentarios abierto al público.

"Queremos saber quiénes son, cuantas infancias tienen en abandono, en donde trabajan", dijeron.

Ante ello exigieron que ningún deudor alimentario ocupe un cargo público hasta que pague lo que debe.

"No más discursos de empoderamiento de las mujeres, no más simulación de políticas públicas de igualdad, no más funcionarios agresores, no más mensajes de sororidad sin congruencia", señalaron.