Con Black Hawk se blindan en NL

Monterrey, NL.- Con el fin de blindar al estado desde tierra y aire y para reforzar la seguridad, Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León, presentó el segundo helicóptero Black Hawk, con el cual se ampliará la vigilancia aérea, se fortalecerán los operativos en carreteras para mantener la paz en el estado.

El mandatario estatal destacó el fortalecimiento de Fuerza Civil con un total de 11 helicópteros, miles de elementos, divisiones especializadas, inteligencia operativa y coordinación con fuerzas federales, lo cual aseguró ha permitido recuperar el control, mejora en los resultados, tener índices históricos en seguridad y reforzar la presencia del Estado frente a la delincuencia.

"Me siento muy orgulloso de que llega nuestro onceavo helicóptero. Seguiremos siendo la mejor policía de México, seguiremos coordinándonos y seguiremos equipándonos con la división aérea, con la división blindada, con la división caminos, con la división del Mundial, con la división de policía urbana.

"Esta corporación está a punto de llegar a 7 mil elementos, los mejores capacitados, los de más confianza y los de más resultados. Hoy tiene 16 destacamentos, ya no andan por las carreteras solos patrullando, tienen arriba de cada convoy, helicópteros vigilando y monitoreando desde el aire y Black Mambas por delante, por detrás y por los lados", mencionó el gobernador de NL.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El titular de la nueva Fuerza Civil, Gerardo Escamilla Vargas, mencionó que con una inversión superior a los 30 millones de pesos en infraestructura, equipamiento y tecnología se ha logrado una corporación más moderna, profesional y eficaz con la división aérea más equipada del país.

"Hoy damos un paso importante en la consolidación de una Fuerza Civil más preparada, más equipada para cumplir su misión de mantener la paz en cada rincón del territorio de Nuevo León.

"Esta mañana incorporamos un segundo helicóptero denominado Black Hawk y con ello fortalecemos de manera directa nuestra capacidad de proteger y servir a la ciudadanía de Nuevo León, dijo.