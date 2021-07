Con Covid 18 de 31 niños de casa cuna en La Paz

Autoridades en Baja California Sur informaron que 18 de 31 menores residentes de la Casa Cuna-Casa Hogar de La Paz resultaron contagiados de Covid-19 y hasta el momento se reportan todos con sintomatología leve.

El brote de Covid-19 es en menores de 3 a 16 años y obligó a implementar un área especial para el confinamiento dentro de la Casa Cuna para evitar el contagio de más niños, especialmente del área de cuneros, la cual también fue aislada.

La directora del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Cristina Herrera Infante, aseguró a EL UNIVERSAL que los menores contagiados no han presentado síntomas, con excepción de una niña que tuvo dolor muscular, pero no ha sido constante.

Dijo que "el brote se confirmó el lunes pasado por la tarde al conocer los positivos y desde entonces se ha tenido un monitoreo permanente de los menores", así como de las ocho colaboradoras que también se encuentran contagiadas y confinadas en sus domicilios.

La funcionaria consideró que el brote pudo deberse al contagio de alguno de los trabajadores del sitio que quizá fue asintomático, pues afirmó que desde el inicio de la pandemia han contado con todo los protocolos para evitar cualquier problema.

Herrera Infante explicó que los menores contagiados están siendo atendidos por dos enfermeros las 24 horas del día y el resto de los niños por personal que cubre guardias de 24 horas, a fin de evitar una propagación.

El responsable de Epidemiología del estado, Manuel Miguel Romero Calderón, confirmó a EL UNIVERSAL que persiste el contagio entre menores de edad en esta tercera ola que enfrenta la entidad.

El funcionario estatal detalló que se tiene un registro de 73 niños que han dado positivo a Covid, en un rango de cero a 10 años y 136 más en un rango de 11 a 18 años de edad.

Aumentan restricciones en capital. Ante el aumento de contagios de Covid-19, el ayuntamiento de La Paz determinó medidas más restrictivas desde ayer, que incluyen el cierre total de playas de este municipio turístico, la reducción de horario de venta de bebidas alcohólicas, el cierre de templos y gimnasios, y la prohibición para el ingreso a menores de edad a supermercados y a tiendas departamentales.

El alcalde Rubén Muñoz Álvarez (Morena) señaló que se reforzará la vigilancia en estos sitios para que se cumpla con las disposiciones y advirtió que la medida podría extenderse de continuar el aumento de casos en esta capital.

En el Comité Municipal se determinó además que se realizarán recorridos con perifoneos por distintos puntos de la ciudad para inhibir que se realicen actividades consideradas no esenciales.

También en Nuevo León. Ante el incremento en el número de contagios y la cifra de hospitalizados, el gobierno de Nuevo León anunció que a partir de este viernes se reducirá de 70% a 50% el aforo en restaurantes, supermercados, hoteles, salones de fiestas y otros giros comerciales, mientras los horarios se limitan a las 12 de la noche.

El gobernador Jaime Rodríguez Calderón, acompañado por el secretario estatal de Salud, Manuel de la O Cavazos, advirtió que, de continuar esta tendencia al alza, no se podrían reanudar las clases presenciales en el nivel básico, previstas para el próximo 30 de agosto. Con información de David Carrizales