Con datos reservados, SSA responde a Lilly Téllez dudas de vacunas

Luego de que el pasado 12 de enero Lilly Téllez pidió a la Secretaría de Salud que le respondiera 45 preguntas sobre las vacunas contra coronavirus, la senadora de Acción Nacional informó que recibió respuestas, pero lo más importante fue reservado. "Los ciudadanos necesitamos información, no que se oculte, ni que se burlen de nosotros", escribió la legisladora sonorense en redes sociales, además que adjuntó las respuestas de la Secretaría de Salud y documentos que le enviaron.

"En 72 horas me van a responder", escribió en esa ocasión la legisladora. Entre los 45 puntos que planteó la senadora Téllez hace más de dos meses estaba si las farmacéuticas impusieron condiciones, cuáles fueron las negociaciones previas, quiénes son los funcionarios públicos que han participado en el proceso de la compra de vacunas y cómo se ha garantizado que no haya conflictos de interés. "¿Cómo es el proceso de descongelamiento de las vacunas COVID-19?", "¿Cuáles son las medidas de seguridad que se han implementado para evitar el robo o la sustracción de las vacunas y así evitar su venta ilegal?" y "¿Cuáles son las jornadas de trabajo que se tienen contempladas para el personal que llevará a cabo la vacunación? ¿Tendrán una remuneración adicional? ¿De cuánto?", pidió conocer la panista.

Algunos cuestionamientos se remiten a la Secretaría de Relaciones Exteriores, con respuestas como: "Esta Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud no cuenta con información al respecto, se sugiere preguntarlo a la Secretaría de Relaciones Exteriores" y "Este proceso lo condujo la Secretaría de Relaciones Exteriores, por lo que se sugiere consultarle". "No queda claro a quién se refiere el peticionario, como sujeto implícito, en la voz pasiva lo que se ha denominado 'Campaña de vacunación masiva'", se lee en algunas respuestas.

En un punto, Lilly Téllez solicitó "el nombre y el cargo de los servidores públicos que han participado en todo el proceso de la compra de las vacunas", a lo que la dependencia refirió el nombre de Jorge Eduardo Lara Torres, coordinador Administrativo del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y de la Adolescencia y de Miriam Esther Veras Godoy, quien renunció en enero como directora general del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y de la Adolescencia. "¿Exactamente cuántas vacunas se han comprado, cuántas se piensan comprar y a qué empresas, así como el costo unitario de cada una de ellas y el total, según los documentos de compraventa respectivos?", preguntó Lilly Téllez, a lo que la Secretaría de Salud respondió con una liga de la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, del pasado 19 de enero. Cabe señalar que en las respuestas, la Secretaría de Salud precisa a la senadora de Acción Nacional que es "importante distinguir el término 'eficacia' de la vacuna", con el de "efectividad". También se respondió que no se han realizado contratos de compra o de renta de depósitos para mantener las vacunas con la temperatura adecuada, además que se sigue "lo establecido en nuestra NOM-059-SSA1-2015 Buenas prácticas de fabricación de medicamentos, la cual establece los requisitos para asegurar las buenas prácticas de almacenamiento".

La Secretaría de Salud puntualizó a Téllez cómo se va a garantizar que no se rompa la red de frío que requieren las vacunas cuando se trasladen al interior del país "con la Guía técnica para la aplicación de la Vacuna BNT162b2 (Pfizer/BioNTech) contra COVID-192". Al solicitar la copia digitalizada de los "contratos, convenios o acuerdos que celebró el Gobierno Federal con las empresas farmacéuticas para la compra de la vacuna contra la COVID-19", la Secretaría de Salud respondió que "por lo que respecta a las contratos, convenios o acuerdos con las farmacéuticas, es preciso señalar que la información se encuentra reservada, mediante sus resoluciones CT-952-20, CT-953-20 y CT-958-20, todas de fecha 01 de diciembre de 2020".

-"¿Se tiene contemplado algún tipo de responsabilidad en especial y cuál o cuáles serían para el caso de que se presenten efectos secundarios o de comprobarse la poca o nula eficacia de las vacunas?", preguntó Téllez.

"Toda vez que, el tipo de responsabilidades especiales son parte del contrato, es preciso señalar que la información se encuentra reservada, mediante sus resoluciones CT-952-20, CT-953-20 y CT-958-20, todas de fecha 01 de diciembre de 2020", respondió la dependencia.

-"¿Cuáles son las jornadas de trabajo que se tienen contempladas para el personal que llevará a cabo la vacunación? ¿Tendrán una remuneración adicional? ¿De cuánto?", preguntó la senadora antes de que se anunciaran las brigadas correcaminos.

-"Las brigadas de vacunación constituidas por personal de múltiples instituciones de dependencias trabajarán en horarios flexibles según disponibilidad y custodias de la seguridad de las vacunas. Dado que será personal ya activo en las diferentes dependencias, no se tiene contemplado por el momento una remuneración adicional", recibió la legisladora como respuesta.