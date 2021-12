El excandidato presidencial, Ricardo Anaya criticó la creciente inflación en México, que en 2021 ya superó 7%, motivo por el que aseguró que "con el gobierno de López Obrador, todo está subiendo de precio".

A través de un nuevo video, el panista recordó que el Presidente prometió en numerosas ocasiones bajar el precio de la gasolina y el gas, y sostuvo que hoy está sucediendo todo lo contrario.

"Hace apenas un año, un cilindro de gas de 30 kg te costaba en promedio unos $550, hoy necesitas casi $800 pesos para llenarlo. No solo no cumplió con bajar el precio, sino que ha subido muchísimo, y lo mismo aplica para el precio de "los alimentos que más comemos los mexicanos: la tortilla, el jitomate y el chile", criticó.

Detalló que actualmente el litro de gasolina cuesta más de 20 pesos, y consideró que, ante esos incrementos, la mejor manera de luchar contra el alza en los precios es invirtiendo más para así producir más, para que, al haber más oferta, el precio de las cosas baje.

"Pero cuando más inversión necesitamos, este gobierno ha hecho todo para ahuyentar la inversión, y ahí están las consecuencias", indicó.

El alza de precios continuó, ha alcanzado un punto crítico, que pone en riesgo la estabilidad de las familias.

"El alza de precios demuestra que ya llegamos al punto en el que las torpezas del gobierno ya no son solo una noticia o el encabezado de un periódico: las torpezas del gobierno te afectan directamente a ti y a tu familia. Tenemos un país sin crecimiento, con una inflación desatada, con una inseguridad incontrolable, con un sistema de salud roto", expresó.

Por ese motivo, dijo que ya es hora de fijarnos en los hechos y en la realidad, "y no en las palabras y los discursos huecos"; sí hay esperanza, pero la esperanza está en otro lado. Dejemos atrás lo que nos divide y construyamos todos juntos un futuro mejor".