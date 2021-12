"Con el pretexto de que no hay recursos, INE suspendió revocación"

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum hizo un llamado al INE a "privilegiar el interés superior de proteger la democracia y la Constitución", esto luego de que avaló pausar el proceso de revocación de mandato.

"Algunos consejeros del INE suspenden la revocación mandato con el pretexto de que no hay recursos. Respetuosamente los invito a privilegiar el interés superior de proteger la democracia y la Constitución. Bastaría con implementar una política de austeridad republicana", compartió la jefa de Gobierno en sus redes sociales.

El coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, consideró que la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de posponer temporalmente su trabajo y la realización de la revocación de mandato es un exceso y una extralimitación de sus facultades.

En entrevista, el líder parlamentario subrayó que no existe ningún ordenamiento que les permita posponer un ejercicio que establece la Constitución.

"Pero ese exceso, esa extralimitación de sus facultades y funciones; se puede combatir jurisdiccionalmente", explicó.

"Ellos no pueden modificar una decisión del Poder Legislativo. Por eso hablo de invasión de facultades, invasión de poderes y de facultades de otros poderes", enfatizó.