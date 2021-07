Con empresas fantasma y factureras, el presunto desvío de millones de la UDLAP que tiene en la mira a Derbez

Luis Ernesto Derbez, exrector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), junto a los vicerrectores de esta casa de estudios y sus abogados empleó diferentes empresas, algunas de ellas listadas por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) como fantasma, y al menos dos diferentes mecanismos para desviar recursos de esta institución educativa.

"Hemos detectado diferentes empresas, diferentes mecanismos, los más claros son: uno donde empresas del exrector, sus abogados y otras personas eran accionistas, firmaban supuestos contratos con la Universidad para supuestos entregables, pero pues no existen los entregables, no los hemos encontrado, no están justificados los pagos y casualmente quienes autorizaban los pagos eran los vicerrectores. Otro, es por medio de empresas fantasma", comentó en entrevista, Rodrigo Gurza Cárdenas, representante legal del nuevo patronato nombrado por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada (JCIAP).

Una de las empresas que habría empleado Derbez para la triangulación de recursos fue Prestaciones y Servicios Cronos SC, la cual tiene su domicilio en un modesto departamento de un conjunto habitacional ubicado en la colonia popular Infonavit La Flor en la Ciudad de Puebla, Puebla.

De acuerdo con la información a la que tuvo acceso SinEmbargo, la UDLAP pagó a esta empresa más de 6 millones de pesos para realizar un "Análisis de Opción de solicitar ante el IMSS el topar el pago y entero de las cuotas obrero patronales basado en el criterio del pago topado de las pensiones confirmado por la SCJN", pese a no contar con un objeto social, ni la infraestructura, ni la capacidad para estas tareas.

"Este ha sido el modus operandi que hemos encontrado: son empresas factureras que tanto Luis Ernesto Derbez, como los vicerrectores Mónica Ruiz Huerta y Mario Vallejo, así como el supuesto director jurídico Jesús Mijangos diseñaron un esquema de empresas fachada a través del cual ingresan recursos al sistema financiero para hacerse de pagos bajo el concepto de ´asimilables al salario´, esquema comúnmente utilizado por las factureras para distribuir recursos evadiendo impuestos", refirió Gurza Cárdenas.

Bajo este mismo esquema —según las mismas fuentes— se utilizaron otras empresas listadas por parte del SAT como fantasmas, tales como Everomex Solutions, S.A. de C.V. y otras factureras como Barumen Sistem, S.A. de C.V., Quandt Servicios Profesionales SC, Servicios y Asesorías Tismic S.A. de C.V., Goldbleum S.A. de C.V., y Servicios Profesionales Hildenber, S.A. de C.V.

La misma información señala que Servicios y Asesorías Tismic SA de CV, ubicada en la Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, y que habría pagado montos millonarios a los vicerrectores de Derbez, movió en los últimos tres años más de dos mil millones de pesos sin realizar su pago de impuestos correspondiente.

Estas irregularidades ya son investigadas por las autoridades federales, según pudo conocer SinEmbargo.

EL CONFLICTO EN LA UDLAP

El pasado 12 de julio, el nuevo patronato de la UDLAP nombrado por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Beneficencia Privada, del Gobierno de Puebla, designó al exsenador Armando Ríos Piter como nuevo rector, en sustitución de Luis Ernesto Derbez, exfuncionario del Gobierno de Vicente Fox, quien fue destituido al frente de esta institución educativa luego de las diversas irregularidades detectadas durante su gestión.

Pese a ello, Derbez sigue ostentándose como rector de la UDLAP. Incluso el miércoles pasado recibió el respaldo del exrector de esta casa de estudios, Enrique Cárdenas, excandidato del PAN a la gubernatura de Puebla, una situación que para el nuevo patronato es vista como una manera de generar confusión.

"El único patronato legalmente constituido es el patronato que acaba de tomar posesión de la Universidad y el rector se nombró por parte de ese patronato. Todo lo anterior, todos los actos jurídicos, todas las asambleas, todo lo que se haya celebrado son ilegales, son ilícitas, no podemos convalidar unos estatutos que son falsos, que se cambiaron con la finalidad de cometer actos ilícitos", expresó Rodrigo Gurza Cárdenas.

Las nuevas autoridades de la UDLAP dieron a conocer el pasado 6 de julio sobre tres denuncias presentadas en contra de Luis Ernesto Derbez los vicerrectores y los integrantes del expatronato de la Fundación Jenkins por robo de documentos y equipo de cómputo, por delincuencia organizada y lavado de dinero, y por administración fraudulenta.

Las denuncias por robo y por delincuencia organizada se interpusieron ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), perteneciente a la Fiscalía General de la República (FGR), mientras que la demanda por administración fraudulenta se presentó ante la Fiscalía de Justicia de Puebla.

El abogado del nuevo patronato, Rodrigo Bursa Cárdenas, explicó ese día, en conferencia de prensa, cuando se hizo la toma de las instalaciones, el pasado 29 de junio, se encontró a varios funcionarios de la universidad sacando equipo de cómputo y cajas con documentos importantes. Agregó que sólo se pudo detener a algunos de ellos, que llevaban cajas con documentos.

Luego de que se inspeccionaran los documentos que se portaban dijo que desde la Rectoría se triangularon recursos para desviar fondos de la UDLAP al menos a cinco empresas ligadas a Derbez y sus colaboradores.

Por su parte, Adalberto Ramos, secretario del nuevo patronato, comentó en esa ocasión que se tenía detectado un desfalco de más de 720 millones de dólares por parte de la familia Jenkins, dinero que se encontraría en paraísos fiscales. También expuso que las auditorías que se realizan para conocer todos los detalles sobre la situación de la UDLAP son las que arrojaron los presuntos indicios de delitos.

"Luis Ernesto Derbez por su puesto que está metido en el tema de los Jenkins. Eso es lo que nos hemos dado cuenta y por eso está agarrándose de las uñas para que no sigamos entrando y no sigamos investigando", dijo en ese sentido Rodrigo Gurza Cárdenas, representante legal del nuevo patronato.

CUENTAS CONGELADAS Y AMPAROS

El miércoles pasado el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajos y Juicios Federales de Puebla se declaró imposibilitado para ordenar que se entregue a Luis Ernesto Derbez la posesión de las instalaciones de la Universidad, las cuales fueron resguardadas el pasado 29 de junio por la Policía de Puebla luego de que autoridades judiciales emitieran una orden de recuperación del patrimonio a raíz de las denuncias por desvíos a miembros de la familia Jenkins.

Fue Felix Edmundo Bautista Salazar, representante legal de la fundación Mary Street Jenkins, quien solicitó que se hiciera efectiva la suspensión y la entrega de las instalaciones de la UDLAP, a partir del amparo que se les otorgó para que se restituyera el manejo de la institución. Sin embargo, la petición le fue negada.

En ese sentido, Rodrigo Gurza Cárdenas, precisó que ya se denunció a Bautista Salazar por haberse presentado este recurso sin tener los poderes ni la personalidad para hacerlo, y señaló que el Juzgado negó la petición de la entrega del inmueble ya que "únicamente se podría realizar por conducto de la autoridad que decretó las medidas que constituyen ese acto reclamado".

"Promovió un juicio de amparo sobre actos ya consumados, y una suspensión jamás va a poder tener efectos restitutivos. Ese es un tema de fondo, es un tema de una suspensión", explicó a la par que insistió que lo que sí está teniendo efecto legal "es lo que estamos haciendo en la Fiscalía, las investigaciones que están en contra de Derbez, de todos los Jenkins, de los vicerrectores y de los demás abogados".

"Lamentable la postura que están teniendo el supuesto vocero de Mary Street Jenkins y Derbez. Entorpeciendo, desinformando, buscando a toda costa que no se puedan ejecutar los actos legales como son, pero ya entendimos, no querían que entráramos a destapar la cloaca", abundó.

En relación a las cuentas que fueron congeladas esta semana a la UDLAP y que llevó al rector Armando Ríos Piter a informar que no podrá pagar las quincenas de los trabajadores debido a esta situación, Gurza Cárdenas explicó que todo se debe a las maniobras a las que ha incurrido Luis Ernesto Derbez.

"Luis Ernesto Derbez ha creado este tema de confusión. Entonces los bancos nos tenían que entregar a nosotros las cuentas y demás, pero ante la confusión que creó dijeron, espérame, necesito investigar. Ya les pusimos las resoluciones y demás. El culpable de que hoy las cuentas no las tenga el patronato y que no se puedan pagar las nóminas y demás es Luis Ernesto Derbez, es el único responsable", refirió el representante legal.

Además lamentó que las cuentas oficiales de la UDLAP sean usadas para la defensa del exrector de esta casa de estudios. "Las cuentas institucionales las está utilizando para defenderse a sí mismo y no creo que eso sea ético", indicó.