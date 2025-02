Video | Con falsa acusación, pasajera amenaza a conductor de Uber

En redes sociales circula un video de una mujer que amenazó a un conductor de Uber con una falsa acusación, pues aseguró que el chofer la venía acosando; sin embargo, dicho suceso no ocurrió.

Por medio de la plataforma X, la cuenta @QuePocaMadre_Mx compartió el video, donde se observa al conductor de aplicación mantener la calma, mientras la mujer le comienza a gritar para que avanzara.

"Apúrate. Apúrate. Los voy a mandar a invadir. Y guárdenselo bien en la cabeza", arremetió la pasajera.

Aunado a ello, el chofer respondió: "Perdón, pero yo no voy a manejar así. Perdón, señorita, yo no voy a manejar así...

"Señorita, yo estoy pidiendo que se baje, por favor", añadió.

Ante ello, la mujer se dispuso a acusar al conductor por medio de una llamada; sin embargo, mintió en los hechos. "Estoy sobre Avenida Revolución, y el conductor de Uber en donde vengo me viene acosando...

"TE VOY A MANDAR A INVADIR, ACUÉRCATE DE MÍ", "SI NO TE APURAS VAS A IR 5 AÑOS A LA CÁRCEL", ACOSADOR O FALSA ACUSACIÓN? CONDUCTOR DE UBER GRABADO MIENTRAS UNA MUJER LO ACUSA INJUSTAMENTE EN CDMX



"El señor me viene acosando, y no quiere avanzar, porque yo le dije que se calmara y no quiere avanzar, y no me quiere llevar a mi destino", agregó.

Finalmente, la mujer siguió explicando la falsa denuncia por llamada y amenazó al conductor de meterlo a la cárcel: "Me venía diciendo que me veía muy bonita y que le gustaba, y después le dije que se calmara, y me dijo que si no, no iba a avanzar, y que aquí me iba a dejar".

"Avanza o te avientas 5 años de cárcel", sentenció.

Hasta la mañana de este sábado, el video contaba con 1.8 millones de reproducciones y más de 25 mil "likes".