Con fe en la Virgen sobreviven la pandemia

El oficio de restaurar imágenes de la Virgen de Guadalupe cobró un segundo aire tras la pandemia. Este año las familias retomaron la tradición de conservar figuras religiosas, que son una herencia y que, aseguran, los ayudó a salvar la vida durante la emergencia sanitaria, dice Yahir Rico, quien es restaurador desde hace 26 años.

Considera que es un orgullo continuar con esta tradición. Detalla que se siente bendecido y que este año lo único que le pide a la Virgen María es trabajo.

Yahir cuenta que de a poco van recuperando las solicitudes de restauración de imágenes de porcelana, resina, cera o madera, pues antes de la pandemia llegaban entre cinco y seis piezas por día. El año pasado apenas recibieron una a la semana, y para este 2021 han llegado a tener más de siete diariamente.

Su pequeño local, que se ubica en la zona centro de Toluca, en el Estado de México, es un negocio que heredó de su mamá, así como el oficio que sobrevivió a más de un año de cierre.

El pequeño espacio resalta por la cantidad de imágenes de todos los tamaños y materiales colocadas en la entrada; están en formación recibiendo la resolana de las primeras horas del día para agilizar el secado de la pintura, las pestañas y ojos.

Para Yahir es una bendición continuar con la actividad que desarrolló junto a sus seis hermanos y que ahora aprenden sus dos hijos menores: "La pandemia no fue un momento sencillo para nosotros. Nuestro lugar permaneció cerrado por muchos meses y cuando logramos abrir, apenas y recibimos una o dos figuras. No sólo fue la emergencia sanitaria, sino las obras para la remodelación y construcción del planetario lo que impidió que estuviéramos accesibles para la gente".

Sin embargo, admite que este año es afortunado de poder continuar con su oficio. Narra que desde muy pequeño presentó rasgos sobre su talento para pintar y dibujar, lo que le permitió desarrollar técnicas para igualar los tonos de piel en las figuras. Además, aprendió a manipular los materiales como resina, porcelana y madera, de los que están hechas las figuras.

El negocio donde Yahir Rico y su familia desempeñan el oficio de restaurar las imágenes de la Virgen no tiene un nombre, pues aseguran que sus clientes lo identifican perfectamente gracias a la calidad del trabajo que entregan.