Con graves deficiencias en matemáticas 80 % de estudiantes

CIUDAD DE MÉXICO, julio 13 (EL UNIVERSAL). - El 80 % de los alumnos de educación básica en el país, registran graves deficiencias en matemáticas. Un 96 % de los estudiantes de quinto y sexto grado de primaria no saben resolver problemas matemáticos con decimales y fracciones, en tanto que un 35 % no sabe sumar ni restar, dijo Luis Chiba Ramayoni, director general de Kumón en México.

Al presentar una modalidad de aprendizaje a través de la tecnología digital que ya es utilizada por la empresa japonesa, Chiba Ramayoni indicó que el 60 % de las niñas y los niños de este nivel educativo no saben leer o lo hacen con mucha dificultad y su comprensión es mínima.

"Realmente estamos ante una grave crisis educativa que es consecuencia de la panadería de Covid. La interrupción de las clases presenciales por la emergencia sanitaria provocó que se implementara de manera apresurada clases virtuales, que no fueron aprovechadas por la mayoría de los estudiantes, lo que provocó un alarmante rezago educativo", precisó.

Mencionó que el rezago educativo afectará directamente la vida personal de los estudiantes, pero también a la economía de la región al carecer de profesionistas.

"Un alumno que no cuenta con las bases matemáticas antes de los 15 años, muy difícilmente podrá dominar esta materia y puede ver su desarrollo académico frustrado", resaltó.

Aseguró que matemáticas es la materia que más dificultades representa para la mayoría de los estudiantes en los niveles básicos, con lo que se puede asegurar que solo el 20 % de los alumnos de primaria y secundaria en México tienen bases para desarrollar carreras como ingenierías y otras donde los números predominen.