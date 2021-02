Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de Andrés Manuel López Obrador, contestó a Manuel Clouthier que "con la salud no se juega", luego de que el político cuestionara la veracidad sobre el contagio de Covid-19 del presidente de México.

El pasado 24 de enero Andrés Manuel López Obrador indicó que había dado positivo a Covid-19.

Aquel día, diversos personajes emitieron mensajes al respecto, entre ellos, Manuel Clouthier, quien cuestionó la veracidad de la noticia, señalando que luego sería mostrado como "el vencedor del virus" o "Superman".

Una semana después, Beatriz Gutiérrez usó su cuenta oficial de Twitter para dar réplica al comentario de Manuel Clouthier, hermano de la actual Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier.

En su mensaje, Gutiérrez Müller le indicó que "con la salud no se bromea" y le deseó que esté bien "rodeado de amor y de tranquilidad".

