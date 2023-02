Con mole intentan convencer a Musk de instalar Tesla en Puebla

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 23 (EL UNIVERSAL).- Desde que se dio a conocer que la empresa encargada de vender automóviles eléctricos de lujo, Tesla, tendría una sede en el país, han sido varios los estados que están interesados.

Algunos son: Hidalgo, Veracruz, Tamaulipas, Michoacán y recientemente se sumó Puebla.

A través de su cuenta de Twitter, el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier Velazco, invitó a Elon Musk a considerar instalar la planta automotriz en dicha entidad, pues aseguró que además de tener la infraestructura necesaria; también cuentan con mole y chalupitas.

"¿Lugares? Muchos, como #Puebla, ninguno. @elonmusk no lo dudes, décadas de albergar marcas automotrices importantes, nos avalan. Los esperamos para que conozcan la infraestructura y aprovechen para comer mole, chalupitas y se maravillen con nuestra talavera y nuestra gente", publicó.

El mole en sus variedades negro, rojo y verde subió de precio en promedio 13% en la primera mitad de febrero pasado y fue su mayor incremento desde que hay registro de esta salsa en el Inegi, a partir de julio de 2019.

Es importante mencionar que San Luis Potosí en un inicio también se sumó a la lista, no obstante, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Juan Carlos Valladares Eichelmann, dijo que aunque hubieron reuniones para atraer dicha inversión al estado, no están interesados.

¿Lugares? Muchos, como #Puebla, ninguno. @elonmusk no lo dudes, décadas de albergar marcas automotrices importantes, nos avalan. Los esperamos para que conozcan la infraestructura y aprovechen para comer mole, chalupitas y se maravillen con nuestra talavera y nuestra gente. pic.twitter.com/oQfdcVTh7E — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) February 23, 2023

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, confirmó este lunes que la empresa de autos eléctricos Tesla instalará una planta en el país, pero avisó que hablará con su máximo directivo, el magnate Elon Musk, para definir su ubicación exacta."Es una muy buena noticia. Nosotros agradecemos a esta empresa el que decida instalarse en nuestro país. México es de los países, si no el primer lugar, (que) está entre los tres países con más oportunidades para la inversión extranjera y para la creación de empresas", declaró en su rueda de prensa diaria.El mandatario hizo este anuncio tras difundirse la semana pasada que hablará con Musk en medio de la polémica porque el Gobierno federal quiere que se instale cerca del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), obra prioritaria de López Obrador, pero el Gobierno del norteño estado de Nuevo León pretende ser el destino.