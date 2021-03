"Con o sin la covid, la fe es la misma"

Ciudad de México.- Pese a la pandemia por Covid-19, cientos de personas acudieron a las iglesias del Centro Histórico de la capital del país para celebrar el Domingo de Ramos.

En el templo de San Hipólito, decenas de personas se dieron cita para la misa, como sucede el 28 de octubre, día en que devotos de San Judas Tadeo le rinden tributo.

Desde temprano los creyentes acudieron al templo, por lo que fue necesario colocar vallas y hacer fila, la cual abarcó hasta la primera calle. Fernando fue uno de los feligreses que celebró el Domingo de Ramos, quien, con su figura de San Judas, acudió desde la alcaldía de Iztapalapa al templo como lo ha hecho cada 28 de marzo durante 26 años. Lo hace por una manda que tiene con su hermano que falleció en la cárcel.

A la Catedral Metropolitana llegaron feligreses en espera de que les bendijeran sus palmas. En el acceso principal, dos elementos de la Guardia Nacional se encargaban de tomar la temperatura y ya dentro del recinto un despachador automático ofrecía gel.

"La fe es la misma, con pandemia, sin virus y este año al menos pudimos venir a que nos echaran agua bendita en las palmitas, porque hace un año ya estábamos encerrados y ni cómo hacerle, pero como ciudadanos no hay que bajar la guardia, porque si no, nos van a meter a nuestras casas de nuevo y no importa si tenemos la vacuna o no", contó Lucía.