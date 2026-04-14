Con operativo hallan a alcalde

Chilpancingo, Gro.- El presidente municipal de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza (Morena), y su padre, Juan Vega Arredondo, director del hospital IMSS-Bienestar, vivieron la violencia que azota a esa ciudad en carne propia.

El padre fue privado de la libertad la mañana del sábado, cuando se dirigía al hospital del que es director. Las versiones dicen que un grupo armado se le atravesó en el camino, lo bajaron y se lo llevaron. Su vehículo apareció la mañana siguiente, en la comunidad de Acamixtla, a unos ocho kilómetros de la cabecera municipal.

El domingo trascendió la noticia: el padre del alcalde estaba desaparecido. Nadie confirmaba, hasta que a las 9 de la noche, más de 36 horas después de la privación de la libertad, la Fiscalía General del Estado lo confirmó y publicó la ficha de búsqueda.

La tensión subió este lunes, cuando la noticia de la desaparición del alcalde comenzó a correr.

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Ninguna autoridad se atrevió a confirmar, pero era evidente que algo pasaba: la ciudad estaba casi sitiada, había retenes en las dos entradas, decenas de soldados del Ejército y de la Guardia Nacional hacían rondines y un helicóptero sobrevoló Taxco durante horas.

Minutos después de las 3 de la tarde, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó en redes sociales que el alcalde y su padre habían sido localizados y se encontraban a salvo.

Las fuentes detallaron que, en la madrugada de este lunes, el alcalde acudió a un lugar para negociar con supuestos integrantes de La Familia Michoacana, que habían secuestrado a su padre; en ese hecho también fue privado de la libertad y se lo llevaron con rumbo desconocido.

De manera extraoficial se ha informado que la privación de la libertad del padre del alcalde de Taxco se debió a presiones de La Familia Michoacana, luego que en semanas recientes se realizó un operativo para el decomiso de mercancía, tras el cateo en bodegas de productos que controlan, como la cerveza.

El pasado 26 de marzo se informó del aseguramiento en el municipio de Taxco de cuatro bodegas y la detención de siete presuntos miembros de dicho grupo criminal, dedicados a la extorsión.