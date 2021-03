"Con pena acepto mi falta", dice candidata de Morena

"No tengo nada que ocultar, mi error fue participar en un curso de superación personal. Con pena acepto mi falta", señaló la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León, Clara Luz Flores Carrales, sobre el video que divulgó Adrián de la Garza Santos, abanderado de la alianza PRI-PRD, donde se muestra que sostuvo un encuentro con el líder de la secta NXIVM, Keith Raniere.

En un video que compartió en su cuenta de Facebook, Flores Carrales mencionó que el encuentro que tuvo con el líder de NXIVM sucedió antes de enterarse de las mentiras y engaños con las que operó dicha organización.

Señaló que ella no cometió ningún delito a diferencia de su contrincante y sus protegidos, el exgobernador Rodrigo Medina, su familia y sus amigos, que se enriquecieron en el gobierno. "Yo no le robe nada a nadie... Adrián, las cosas como son. Delitos son los cometieron tú y tus protegidos".

Recordó que el martes denunció públicamente a través de un video a De la Garza Santos, donde lo acusó, por ser entonces procurador de Justicia, de ser cómplice de la corrupción del exgobernador Rodrigo Medina, su papá y dos hermanos y su exjefe de comunicación social, Francisco Cienfuegos, hoy candidato del PRI por Monterrey, quienes, afirmó, "despojaron" de sus predios a ejidatarios del municipio de Mina, donde sería construido un nuevo penal.

Sin embargo, asentó, Adrián de la Garza no sólo no contestó a dicha denuncia donde de frente lo señaló como corrupto, sino que hoy presentó un video de un encuentro que tuvo con el dirigente de Nxium, Keith Raniere, pero que fue "antes que enterarme, como miles de ciudadanos y distintos liderazgos, religiosos, líderes de empresas, y de opinión, que fuimos sorprendidos por las mentiras y engaños con los que operó dicha organización y, por los que fue condenado su dirigente a 120 años de cárcel.

"Que quede claro, no tengo nada qué ocultar, mi error fue participar en un curso de superación personal, con pena acepto mi falta, pero yo no cometí ningún delito, no le robé nada a nadie, las cosas como son", dijo Flores Carrales.

Y agregó, "delitos son los que cometieron tú y tus protegidos, el papá, los hermanos y los amigos de Medina (Rodrigo), tu jefe, todos ellos que se enriquecieron a costa no sólo del fraude de los ejidatarios de Mina, sino de todo el pueblo de Nuevo León".

Advirtió a su adversario, "les guste o no, las cosas van a cambiar, que les quede muy claro". Expuso, no somos iguales, vamos a seguir denunciando y en su momento sancionando la corrupción, que por tantos años llevaron a cabo tú, tus hermanos y los gobiernos corruptos de Nuevo León, y espera que ahora sí me respondas al cuestionamiento que no contestaste", alusión a la supuesta investigación que debió realizar sobre el "despojo" a los ejidatarios de Mina.