Con revocación de mandato, Pedro Sola me podrá sacar de Presidencia: AMLO

Sin mencionar su nombre, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si el comunicador Pedro Sola considera que México está sumido en el "caos", con la revocación de mandato tendrá la oportunidad para sacarlo de la Presidencia.

"Ayer estaba viendo un mensaje (en redes sociales) de un comunicador diciendo que él tenía 75 años de edad y nunca había visto una situación tan crítica en México, que era un caos todo. Entonces si es así, como él lo señala pues va a haber la posibilidad de que se tenga un gobierno que no propicie caos y esa oportunidad se va a tener con la consulta porque se le va a decir quién es el responsable en el caos".

En su conferencia de prensa, en las instalaciones de la 23 Zona Militar, el titular del Ejecutivo refirió que aceptando sin conceder, como dicen los abogados, hay una gran oportunidad si no está de acuerdo y así muchos otros millones que no estén de acuerdo a votar y "para afuera el Presidente".

Destacó que es importante que se lleve a cabo la revocación de mandato por qué a todos nos conviene para que el ciudadano califique al gobierno.

"Eso es lo mejor porque es una forma también pacífica, legal, legítima de dirimir nuestras diferencias, si dicen que está mal el gobierno".