Con Sheinbaum se consolidará el IMSS Bienestar, asegura Zoé Robledo

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, afirmó que con la futura presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se consolidará el programa IMSS Bienestar con atención médica de calidad.

"El porvenir del IMSS-Bienestar es promisorio, porque también con el segundo piso de la Cuarta Transformación con la doctora (Claudia) Sheinbaum, esa utopía convertida en anhelo, luego en encargo, en misión, continúa y se va a consolidar la salud y la atención médica de calidad como un derecho".

En conferencia de prensa, el titular del IMSS destacó que el programa de atención médica para personas sin seguridad social ya está en 24 estados como un sistema público y gratuito de atención médica.

"Se dice fácil, pero el presidente López Obrador ha hecho una gran hazaña y él lo ha dicho, lo difícil lo logramos, lo imposible lo intentamos", señaló.

En la conferencia mañanera, Robledo Aburto agradeció la confianza al presidente López Obrador por haber encabezado a la principal institución de salud y seguridad social del país.

"Señor presidente, muchas gracias por su confianza, ha sido y siempre será un honor haberlo acompañado desde el primer y hasta el último día de su gobierno y por siempre, por siempre en la defensa y cuidado de su legado a favor del pueblo de México".

AMLO reconoce que en Salud faltan cosas por realizar

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que en materia de salud faltan cosas por realizar, pero confió en que la futura presidenta Claudia Sheinbaum de continuidad a los proyectos de su gobierno en la materia.

"Faltan cosas por realizar, pero estoy -como en otros aspectos- muy contento porque ya en unos días entregó la banda presidencial a una mujer con mucha sensibilidad -Claudia Sheinbaum- que estoy seguro le va a dar continuidad a este plan que es único a nivel mundial".

En conferencia de prensa, a siete días de concluir el sexenio, el Mandatario aseguró que no tiene nada de que preocuparse porque Sheinbaum es una mujer muy sensible que conoce la problemática y sabe cómo enfrentarlas.

Celebró que la ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México haya ratificado a Zoé Robledo como director del IMSS para que siga con el programa IMSS Bienestar.

Destacó que en su gobierno se avanzó en que la salud y la educación se conviertan en un derecho, no un privilegio que puedan pagar los que tienen recursos.

Agradeció al gobierno y al pueblo de Cuba por su apoyo con más de 3 mil médicos y especialistas que trabajan en zonas marginadas o apartadas del país.

"No es un asunto ideológico o político esto tiene que ver con el derecho a la salud que es un derecho humano. Se molestan los dogmáticos porque tenemos este contrato con el gobierno de Cuba, pero ellos deben de internalizar que necesitamos garantizar el derecho a la salud, que eso es humanismo y el humanismo está por encima de las ideologías".