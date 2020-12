Con todo y bata, paciente con síntomas de Covid abandona hospital

Un hombre de 61 años de edad, caso sospechoso Covid-19, montó en cólera cuando el médico le avisó que lo pasarían al área Covid y sorpresivamente abandonó el Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social para irse a casa en un taxi.

El momento en que el hombre insultó a doctores y enfermeras, para luego dejar el nosocomio fue captado en video por uno de los testigos del incidente, que lo compartió en redes sociales y se hizo viral.

"No se fugó, nosotros nos dimos cuenta", aseguró la delegación del IMSS al dar a conocer la versión de los hechos e informar que el caso fue denunciado ante el Ministerio Público (MP) de la Fiscalía General del Estado (FGE) para deslindar responsabilidades.

"Fue muy grosero, empezó a decir maldiciones, se desconectó el suero. Brincó de la cama y se fue", comentó una persona que estaba en el área de emergencias y se dio cuenta de lo ocurrido.

La delegación del IMSS, a cargo de Leopoldo Santillán Arregueye, explicó la tarde de este martes que el paciente llegó el lunes al área de urgencias, donde estaba en observación.

Tenía temperatura alta, insuficiencia respiratoria, debilidad muscular y toda la sintomatología de estar infectado de coronavirus, por lo que le tomaron la muestra para hacerle la prueba, de la cual aún no tienen los resultados.

El jefe de Urgencias le notificó que lo pasarían al área de aislamiento de enfermos de Covid-19 y fue cuando se enojó tanto que empezó a agredir a médicos y enfermeras.

Inútiles fueron los esfuerzos del jefe de urgencias, quien no logró hacerlo entrar en razón, pues el paciente se negó a firmar el alta voluntaria.

Así, con todo y bata blanca del hospital, sin siquiera ponerse su ropa, se encaminó de prisa a la puerta, salió, paró un carro de alquiler, se subió y se fue a su casa.

Personal del área de Trabajo Social llamó a la familia para notificarle lo ocurrido y ésta les confirmó que ya había llegado.

"No lo podíamos detener y retener en contra de su voluntad porque podría acusarnos de violar sus derechos humanos", comentaron en privado algunos trabajadores.

En el IMSS también informaron que le dan seguimiento a este caso que denunciaron ante la Fiscalía Estatal, quien investigará y procederá en consecuencia.

"El paciente se encuentra estable y permanece aislado", precisó la institución médica.