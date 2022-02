Conacyt corregirá regla sobre becas y maternidad

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) informó que, tras la controversia generada por haber incluido en su propuesta de Reglamento de Becas que estar embarazada, en parto o puerperio sería una causal para la cancelación del apoyo, esta opción se modificará y solamente se aplicará a petición expresa de las beneficiarias.

Además, el organismo adelantó que se analiza la posibilidad de que las becarias embarazadas puedan solicitar una extensión de la ayuda por hasta seis meses.

Al participar en el webinario con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña, organizado en conjunto con Inmujeres, María José Rhi Sausi, directora Adjunta de Desarrollo Científico del Conacyt, aseguró que en las modificaciones propuestas a la fracción cuarta del artículo 20 del Reglamento de Becas, en ningún momento se ha buscado restringir los derechos de las becarias.

"Sin embargo, derivado de la controversia generada por la interpretación de ese artículo se modificará la redacción al numeral para indicar que esta prerrogativa se realizará a petición expresa de las becarias, lo que antes sucedía era la cancelación de la beca. Ahora hay la opción de suspenderla (...), con el fin de que las mujeres pueden retomar sus estudios de posgrados.

"Actualmente, además, se analiza la posibilidad de que las becarias embarazadas puedan solicitar una extensión de becas por hasta seis meses", dijo.

En el proyecto de reglamento enviado para su revisión a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), se mantiene también la advertencia de suspender la beca en caso de que estudiantes participen en protestas en México y el mundo, establecido desde 2008, es decir, durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón.

El Gran Diario de México consultó al organismo científico los detalles sobre estas modificaciones a la cláusula de la extensión de la beca para embarazadas, así como si habría algún cambio al artículo de sanciones a las protestas; sin embargo, hasta la noche de este martes no se tuvo respuesta.

El pasado 26 de enero, EL UNIVERSAL reveló que el Conacyt había enviado un anteproyecto del Reglamento de Becas a revisión a la Conamer, en el cual agregó un artículo que advierte que será causa de cancelación el apoyo a becarias que se encuentren embarazadas, en parto o puerperio.

Tras la polémica, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través de la Coordinación para la Igualdad de Género de la Máxima Casa de Estudios, manifestó su preocupación por la posibilidad de que sea aprobado el Reglamento de Becas propuesto por el Conacyt, por lo que llamó a reponer el proceso a fin de construir un texto que, desde su origen, garantice una perspectiva de género y de derechos humanos.

La Universidad pidió incorporar en este reglamento disposiciones explícitas que posibiliten la ampliación de plazos, la tramitación de permisos para la interrupción temporal de las responsabilidades, así como las vías para la reanudación de las mismas, sin detrimento de los derechos de otorgamiento de becas, así como otros beneficios académicos.

"Se invita a las autoridades involucradas en la expedición del Reglamento de Becas a reponer el proceso de diseño reglamentario y autorización de normas, a fin de construir un texto que desde su origen garantice los derechos humanos y los enfoques que éstos involucran", describió la UNAM.

Tras la revisión de este reglamento, el presidente Andrés Manuel López Obrador también llamó a retirar las normas, que calificó de "retrógradas".

"Pues si ya se descubrió que existían esas normas retrógradas, conservadoras, que las quiten, pero eso no es ningún problema. Y así hay que ir quitando estos pretextos, todas estas trampas de esta gente muy oportunista que engañó durante mucho tiempo y que no tiene nada que ver con el pensamiento nuestro de impulsar la educación pública y de, como decía Paulo Freire, concebir la educación como práctica a la libertad", mencionó en Palacio Nacional.

El Conacyt dijo que retomará comentarios recibidos para mejorar su propuesta, con la guía de respeto a los derechos y libertades de los estudiantes.

El Consejo señaló que, como lo indicó esta casa editorial, esta propuesta de Reglamento de Becas se encuentra en proceso de análisis de la Conamer, conforme lo establece la Ley General de Mejora Regulatoria, y que en dicho proceso "la comunidad y el público en general pueden hacer comentarios para mejorar y fortalecer su contenido".