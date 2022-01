Conacyt, en medio de la polémica

En esta administración, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), encabezado por María Elena Álvarez-Buylla, ha tenido diversos conflictos con las becas, pues ha retrasado los pagos o las ha suspendido, lo que ha provocado que estudiantes se queden varados en el extranjero.

En 2021 se dio a conocer que como parte de un acuerdo entre Conacyt y la Secretaría de Energía había un grupo de 42 estudiantes en Reino Unido que se quedaron varados y sin recursos, pues solicitaron una extensión de beca; sin embargo, el consejo dijo que no tenía indicaciones de otorgarles un nuevo recurso debido a la extinción de los fideicomisos y les recomendó regresar.

En julio pasado, el entonces secretario de Hacienda, Arturo Herrera, declaró que ya se habían autorizado los recursos "para la manutención y colegiaturas de los estudiantes. Este problema está por resolverse". Eso no sucedió, lo que afectó las investigaciones de los estudiantes y su formación profesional. Pero ese no ha sido el único conflicto con las becas; desde 2020 se le ha acusado de retraso por lo que argumentó como fallas técnicas.