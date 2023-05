Conacyt financió proyectos de 'comida chatarra' y pintura de autos: Álvarez-Buylla

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 3 (EL UNIVERSAL).- María Elena Álvarez-Buylla Roces, directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), aseguró que en sexenios pasados se destinó dinero público a proyectos de empresas privadas relacionados con "comida chatarra" y mejorar, por ejemplo, el sabor de salsas y empaques de pizzas.

En conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, la funcionaria federal señaló que también se apoyó con presupuesto a proyectos de empresas automotrices para mejorar la pintura y carrocería de los autos, algo que no tenía nada que ver con el saber científico ni tecnológico.

"Hubo varios proyectos a empresas de comida chatarra, para mejorar los empaques de las pizzas, también para mejorar la pintura y el color de la carrocería de algunas empresas de autos, es decir, no tenía nada que ver con el saber científico y tecnológico en muchos casos", dijo.

"Pero lo de las salsas", le pidió el presidente López Obrador que lo informara.

"También en salsas y en otras comidas chatarra que no tenía ver con el cuidado de la salud y la alimentación saludable y tampoco, mucho menos, con desarrollo científico ni tecnológico, pero hay muchísimos ejemplos", afirmó.