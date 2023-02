Conacyt no puede explicar el significado de ciencia neoliberal

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 3 (EL UNIVERSAL).- A través de una solicitud de información de la Plataforma Nacional de Transparencia y solicitada por el sociólogo Juan Pablo Pardo Guerra, en la que se le pide al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) una definición sobre el concepto de "ciencia neoliberal", la institución respondió que no se "encontró información que pueda atender dicho requerimiento".

La solicitud con el número de folio 330010922000929 y realizada el 16 de noviembre de 2022, pide específicamente al Conacyt y a su titular, María Elena Álvarez Buylla Roces, que "informen de la definición oficial de qué constituye ciencia neoliberal" y cita que dicho termino se ha utilizado en varias ocasiones y destaca una entrevista del diario La Jornada.

"Dada la clara importancia del concepto en el marco de las políticas públicas de ciencia y tecnología, solicitó al Conacyt se me proporcione una definición oficial de ciencia neoliberal, así como criterios claros, transparentes, colegiados y cuentificables que permitan distinguir ciencia neoliberal de otras formas de ciencia", se puede leer en la solicitud de información.

Pardo Guerra pide también que se proporcionen los estudios, escritos y documentos usados por el Conacyt y su titular para definir dicho concepto.

Ante los cuestionamientos, el Conacyt respondió que no encontró información que fuese capaz de responder la definición de ciencia neoliberal, hecho que Pardo Guerra compartió en redes sociales.

"Sobre el particular, me permito informarle que, después de una exhaustiva en los archivos que obran en la Dirección de Planeación y Evaluación, no se encontró información que atienda el requerimiento", fue la respuesta a la solicitud realizada por Pardo Guerra.

El también profesor de la Universidad de California escribió en redes sociales que el concepto de ciencia neoliberal es un discurso vacío. "Parece ser una pequeña estupidez, pero es, de hecho, algo muy preocupante. Álvarez Buylla ha usado el concepto de "ciencia neoliberal" varias veces para articular políticas nacionales de ciencia y tecnología. Pero resulta que el concepto no existe al interior del Conacyt", cuestionó en redes.