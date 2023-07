Conahcyt no ha sido notificado sobre suspensión de Ley de Ciencia

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 8 (EL UNIVERSAL).- El Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (Conahcyt) no ha sido notificado sobre alguna suspensión provisional de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (HCTI), informó a través de un comunicado.

"El Conahcyt no ha sido notificado de ninguna determinación judicial que suspenda con efectos generales la aplicación de la Ley General en Materia de HCTI; en ese sentido, se desconocen: el expediente, los quejosos, así como el juzgado o tribunal que supuestamente emitió dicha determinación", declaró.

Por esa razón, Conahcyt acusó de infodemia la noticia en la que se anunció que se había suspendido de forma provisional la Ley HCTI y calificó la información como "alarmista, infundada e imprecisa". Sin embargo, EL UNIVERSAL tiene en su poder una copia del acta de sentencia del juez en la que se concede la suspensión provisional de la nueva Ley de Ciencia, como se le conoce popularmente.

Como no ha recibido notificación judicial, el Conahcyt explica que seguirá actuando con fundamento en la Ley HCTI y que en caso de ser notificado "impugnará las resoluciones judiciales que pretendan detener la aplicación de la Ley General en materia de HCTI y realizará todas las acciones jurídicas en el ámbito de su competencia para defender su aplicación", se lee en el comunicado.

"Las legislaturas locales se encuentran elaborando sus respectivas iniciativas para armonizar sus marcos legales. Por ello, suspender su aplicación podría implicar un grave retroceso en los esfuerzos que el Estado mexicano ha venido realizando para garantizar el derecho de todas las personas a gozar del avance científico y los desarrollos tecnológicos en el país", agrega Conahcyt.

Un juez otorgó ayer la suspensión provisional con efectos generales a la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (HCTI), popularmente conocida como la nueva Ley de Ciencia.

La suspensión implica "que a partir de que se les notifique a las Autoridades, no podrán realizar procesos administrativos en tanto no se resuelva el asunto", informó en un comunicado la organización Uniendo Caminos México, que, junto con el grupo CienciaPluralMx, ha llevado 41 amparos de científicos en contra de la nueva Ley HCTI.

"Mientras metimos los amparos, se estaban creando todos los nuevos reglamentos internos del Conahcyt que dicen cómo se va a manejar ahora la Institución, eso es lo que se va a suspender", explicó el abogado Joan Ochoa, vocero de Uniendo Caminos.

La organización civil detalló en su comunicado que la suspensión no significa que el juicio haya llegado a su fin y que la suspensión de estas tareas administrativas de Conahcyt será hasta que el juez resuelva el fondo del asunto, es decir, se declare que la nueva Ley de ciencia es inconstitucional, explicó Ochoa.

"Esto da una luz a los cientos de personas del gremio académico, científico y técnico que se ampararon contra esta nueva ley que contiene violaciones a los derechos humanos", se lee en el documento, en el que también se aclara que esta suspensión provisional beneficia a todos los del gremio, aunque no se hayan amparado.

En el comunicado, se detalla que de los 41 amparos interpuestos por Uniendo Caminos y CienciaPluralMx, 37 han sido admitidos.

La Ley HCTI ha sido descalificada por la comunidad científica por ser considerada como centralista, excluyente y violatoria de derechos humanos, el de la libertad de investigación y el del acceso a la ciencia (excluye de sus apoyos a investigadores de universidades privadas).

La ley debió de ser discutida en siete parlamentos abiertos, pero de éstos sólo se realizaron dos. La Ley HCTI fue aprobada en fast track la madrugada del 29 de abril por senadores de Morena y aliados, es decir, sin revisiones ni debate. La ley se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 8 de mayo.