Conahcyt sí dará becas a estudiantes de administración de la UNAM

CIUDAD DE MÉXICO, junio 27 (EL UNIVERSAL).- Conahcyt cambia de opinión y después de todo sí dará becas a estudiantes de posgrado del área económico-administrativa de la UNAM.

En un inicio el Consejo había negado dar estos apoyos porque esta área no era de prioridad nacional. De acuerdo con la UNAM, se cambió de decisión luego que manifestara su "preocupación y el desacuerdo con la decisión de no otorgar becas a alumnos del Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración", se lee en un breve comunicado.

"El CONAHCYT ha modificado el sentido de su decisión, por lo que, los alumnos (as) que se hayan postulado para una beca de ese consejo deberán estar pendientes a fin de completar de forma satisfactoria el proceso de formalización de dicha beca", informa la Coordinación.

El pasado viernes, estudiantes de la UNAM y otras universidades afectadas se manifestaron a las afueras de Conahcyt contra la exclusión de las becas y lograran entablar un diálogo con las autoridades del área de becas del Consejo. Ahí se les explicó que Conahcyt tomó esa decisión porque las Coordinaciones de Posgrado de sus universidades no detallaron la incidencia social que tienen los estudios de esta área, por lo que debían informar a sus coordinaciones de la situación y que hicieran caso omiso al correo electrónico donde se les informaba que habían sido rechazados porque el Consejo revisaría caso por caso para determinar si entregaba la beca o no, pues no hay suficiente presupuesto para todos los aplicantes.

Ahora, con este acuerdo al que llega la UNAM y Conahcyt, se entregarán becas a todos los 147 alumnos que aplicaron a la convocatoria. Mientras que el sábado, la UAM anunció que también llegó a un acuerdo con Conahcyt y que se le brindará la beca a sus 47 estudiantes afectados.

Si bien estas dos universidades han recibido una respuesta positiva, aún quedan pendientes por resolver los casos de más de 250 estudiantes de 14 universidades: Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo (Michoacán), el campus de Aguascalientes del Tecnológico Nacional de México, el Instituto Politécnico Nacional, las Universidades Autónomas de Tamaulipas, Hidalgo, Aguascalientes, Baja California y Guerrero, la Universidad Veracruzana, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, el Instituto Tecnológico de Sonora, Universidad de Guadalajara, Universidad Autónoma de Coahuila y la Universidad de Guanajuato.