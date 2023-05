Conceden suspensión para frenar tala en tramos del Tren Maya

A-AA+

Después de tres años de burocracia judicial, comunidades indígenas, campesinas, urbanas y costeras de la Península de Yucatán obtuvieron del Juzgado Primero de Distrito, radicado en Mérida, una suspensión definitiva que ordena frenar la tala o desmonte de arbolado y vegetación en los Tramos 3, 4, 5 Norte y 6, del megaproyecto Tren Maya, en las áreas que se encuentren fuera de las autorizaciones de cambio de uso de suelo en terrenos forestales.

Esta suspensión corresponde a uno de los amparos promovidos por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) en representación de dichas comunidades y organizaciones, en julio del 2020, frente a las afectaciones provocadas por los trabajos que, en esa época, iniciaron sin estudios, ni autorizaciones de impacto ambiental.

Como parte de su razonamiento, el Juzgado Primero señaló que las autorizaciones provisionales emitidas con base en el Acuerdo presidencial, emitido por Andrés Manuel López Obrador, el 22 de noviembre de 2021, para la ejecución de las obras de construcción de la vía férrea "no suplen las autorizaciones que implican un estudio técnico y científico previo".

La suspensión definitiva, en tanto se resuelve el asunto de fondo, abarca los Tramos 3, de Calkiní a Izamal; 4, de Izamal a Cancún; 5 Norte, de Cancún a Playa del Carmen y 6, de Tulum a Chetumal, de modo que no se puede continuar la remoción de la vegetación forestal en las áreas que se encuentren fuera de lo autorizado en materia de cambio de uso de suelo en terrenos forestales.

El juez, Adrián Novelo, reconoce que el mencionado Acuerdo —recientemente declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)— pone en riesgo por sí solo al ecosistema donde se desarrollará (las obras), porque permitiría el inicio de los trabajos sin conocer las repercusiones y daños que pueden ocasionarse con ella, en la inteligencia de que en muchas ocasiones los daños ambientales son irreparables".

De hecho, aun siendo favorable, la resolución del juzgador llega tarde, pues en efecto, existen ya daños irreparables, como lo es la devastación de la selva, y la probable afectación a todo el ecosistema costero ya fragmentado, que inicia en ella y se enlaza con ríos y cavernas subterráneas, hasta llegar a la costa.

Además, integrantes del colectivo Sélvame del Tren, luego de conocer de esta suspensión definitiva, subrayan que otra suspensión que guarda el mismo efecto en el Tramo 5 Sur —de Playa del Carmen a Tulum— no han sido respetada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), ni por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ni por las empresas contratadas para el desarrollo de las obras, incurriendo así en un desacato desatendido por el Poder Judicial.

"Hacemos un llamado al Poder Judicial a mantener y ejecutar la suspensión definitiva, pues sólo de esta forma se garantiza el respeto de sus derechos humanos ambientales. Asimismo, solicitamos a la autoridad judicial que actúe con mayor diligencia en este caso, pues frente a las suspensiones anteriormente emitidas, las autoridades responsables no han acatado las determinaciones establecidas", añadió el Cemda.