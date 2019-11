Concluye instalación de "Petra" sin incidentes en el Zócalo (FOTOS)

Galería 1 de 7

Poco más de nueve horas fueron necesarias para que la locomotora "Petra" llegara al Zócalo de la Ciudad de México desde su estación, ubicada en el Museo de los Ferrocarrileros (Alberto Herrera s/n, Aragón La Villa, Gustavo A. Madero).

Ayer lunes, alrededor de las seis de la tarde, el director del museo, Salvador Zarco, informó que llegaron al recinto dos grúas, dos plataformas y una veintena de trabajadores con el objetivo de trasladar a la locomotora "Petra" al Centro Histórico, donde mañana miércoles se realizarán una serie de actividades con motivo del 109 aniversario de la Revolución Mexicana.

Tras seis horas de maniobras y su colocación en una grúa fue posible que “Petra” emprendiera un nuevo viaje.

"Petra" fue nombrada así por Petra Herrera, quien comandó una brigada de mujeres en la toma de Torreón. La máquina fabricada en 1889, pesa 66 toneladas y mide 15.6 metros de largo por 3.7 metros de alto.

Las dimensiones de la locomotora no fueron impedimento para que saliera del museo por la angosta calle Aquiles Serdán; sin embargo, en los primeros metros de trayectoria tuvo que hacer una breve parada pues se encontró con cableado de luz.

Los encargados del traslado encontraron una forma de alzar los cables para poder continuar con el viaje, aunque a paso lento, pudo dar vuelta en Garrido y llegar hasta la Calzada de los Misterios.

Transcurrían los primeros minutos de media noche y la afluencia de automóviles era poca; no obstante, "Petra" iba sobre una grúa y no podía ir a gran velocidad como antaño, lo que provocó que el tránsito se viera afectado hasta el final de la Calzada de los Misterios, porque con el inicio de Paseo de la Reforma llegó la posibilidad de rebasar a la locomotora.

"Petra" siguió su camino hasta la esquina con Avenida Juárez, donde dio vuelta, pasó frente al emblemático Palacio de Bellas Artes y tras un breve paso por el Eje Central Lázaro Cárdenas, dio vuelta en la calle 5 de Mayo.

Después de casi una hora con 10 minutos, la locomotora fabricada en 1889 llegó al Zócalo capitalino, pero tuvo que esperar a que la maquinaria se alistara para llevarla a su eventual estación, ubicada frente a Palacio Nacional, justo al frente a una de las salidas de la estación Zócalo, del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Previo a la llegada de "Petra", se colocaron dos coches, el Exprés NM- 7558 y el de pasajeros segunda NM 966, ambos provenientes del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, ubicado en Puebla.

Junto a esos coches, sin ningún cambio de ruta y sin incidentes, "Petra" quedó instalada en sus nuevas vías poco antes de las 4:00 horas de este martes.

La unión de los vagones y "Petra" se hizo para recrear un tren de la época de la Revolución Mexicana, que podrá ser visitado hasta el domingo.

"La gente no se podrá subir (al tren) porque son piezas de museo", dijo en entrevista Salvador Zarco, director del Museo de los Ferrocarrileros, y quien también vigiló el traslado e instalación de la locomotora.