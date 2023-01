Concluye reunión de padres de Debanhi con autoridades de la FGR

A-AA+

Mario Escobar, padre de la joven Debanhi cuyo cuerpo fue hallado el 21 de abril del 2022, en el Motel Nueva Castilla en Nuevo León, dijo que tuvieron acceso a la carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).

"Siguen analizando todas las omisiones que hubo en la carpeta de Nuevo León, de alguna manera nos deja tranquilos que empezaron a trabajar la carpeta.

"De entrada nos leyeron nuestros derechos y quedó asentado, les expresamos todas las inconsistencias que a nuestro juicio hubo dentro de esa carpeta y también lo asentaron dentro de la misma", manifestó don Mario junto con su esposa Dolores Bazaldúa, tras una reunión de dos horas en la FGR.

Resaltó que han pasado nueve meses y tienen derecho a la justicia, "venimos a hablar por toda esa gente que no tiene la oportunidad de estar aquí... sabemos el dolor que tienen, nuestros abogados ya tuvieron acceso al primer tomo de la FGR, ahorita no me han comentado cuales son las periciales que ha hecho la fiscalía, pero en ese sentido nos dieron apertura".

El padre de Debanhi señaló que en todos los casos la FGR usa mucho el sigilo, pero de alguna manera es un caso que está sentando un precedente y al encontrar a los culpables, los ciudadanos tendrán certidumbre de creer en las instituciones y en las fiscalías locales.

Don Mario indicó que de alguna manera tendrían que hacer una limpia en las fiscalías locales para brindar cursos de perspectiva de género, con la finalidad de que no se repitan estas omisiones, filtraciones, malos manejos en las cadenas de custodia, información falsa, "eso manifestamos, lo que hemos vivido durante estos nueve meses".

Insistió que buscan sentar un precedente para que esto no vuelva a pasar con ninguna joven y que tienen la certeza de que las autoridades puedan darles indicios de quiénes son los presuntos culpables del feminicidio.

"Tenemos la confianza que nos digan que hemos avanzado, queremos encontrar la justicia y la verdad, queremos encontrar a los culpables del feminicidio de Debanhi, queremos sentar un precedente para que esto no vuelva a pasar con ninguna joven que lamentablemente pasa día a día en cada uno de los estados de la República.

En el transcurso de la tarde de este martes sostendrán un encuentro privado con la titular de la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez.