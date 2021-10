Concluye vacunación Covid de personas mayores de 18 años en la CDMX

El gobierno de la Ciudad de México anunció el fin del Plan Nacional de Vacunación contra Covid-19, en donde se logró el 95% de aplicación de esquema completo a adultos residentes de la capital.

Eduardo Clark García Dobarganes, director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, informó que se realizaron 34 fases de vacunación en 253 días.

Destacó que 7.1 millones de personas tienen por lo menos una dosis y 6.7 millones cuentan con el esquema completo contra el Covid-19.

No obstante, aseguró que se trabajará en las personas rezagadas.

La titular de la Secretaría de Salud capitalino indicó que para promover el término de vacunación, del 28 al 31 de octubre, se iluminarán de blanco los edificios de la capital.

¿Qué hacer si no recibiste vacuna contra el Covid en CDMX?

¿No pudiste acudir a tu cita de primera dosis?

Marca a LOCATEL para recibir una cita personalizada para acudir esta semana a recibir tu vacuna.

¿No pudiste acudir a tu cita para recibir tu segunda dosis de Sputnik?

Acude de acuerdo a la primera letra de tu apellido paterno a cualquier sede que esté aplicando la segunda dosis de sputnik.

¿No pudiste acudir a tu cita para recibir tu segunda dosis de Astrazeneca?

Acude entre lunes 25 y viernes 29 a Expo UNAM

¿No pudiste acudir a tu cita para recibir tu segunda dosis de Pfizer o SINOVAC?

Regístrate en LOCATEL para recibir una cita personalizada cuando tengamos disponibilidad de vacuna.

¿No pudiste acudir a tu cita para recibir tu primera dosis?

Llama a Locatel para recibir una cita personalizada en el momento que haya disponibilidad para aplicar las primeras dosis.

¿Qué edad debo tener para poder vacunarme con con la primera dosis para adultos de 18 a 29 años?

Debes tener por lo menos 18 años CUMPLIDOS.

¿Qué puedo hacer si ya pasó mi cita de vacunación de primera dosis y no pude asistir?

Llama a Locatel para recibir una cita personalizada en el momento que haya disponibilidad para aplicar las primeras dosis.

¿Tengo que ser residente de la Ciudad de México para ser vacunado?

Sí. Lo único que necesitas para vacunarte en la Ciudad de México es llevar una identificación oficial que acredite que eres residente de la Ciudad de México y la alcaldía a la que perteneces (que deberá corresponder a la etapa de vacunación en curso). En el caso de no contar con una identificación oficial, el personal de las Unidades Vacunadoras cuenta con un protocolo para atender dichos casos. El propósito de dicho protocolo es garantizar que poblaciones vulnerables sin una identificación reciban la vacuna.

¿Cómo me preparo para ir a mi cita de vacunación?

Es indispensable que portes cubrebocas. Nuestro objetivo es que tengas que esperar el menor tiempo posible, pero de todos modos te invitamos a que lleves ropa cómoda y preveas además cualquier eventualidad climática ya que las áreas de espera estarán ubicadas al aire libre.

¿A qué hora se debe llegar a la Unidad Vacunadora?

No es necesario que llegues con mucho tiempo de antelación previo a la hora de tu cita. Con estar ahí entre media hora y 15 minutos antes de la hora de tu cita es más que suficiente.

¿Qué puedo hacer si ya pasaron las fechas de la Alcaldía donde resido pero no me pude vacunar?

Llama a Locatel para recibir una cita personalizada en el momento que haya disponibilidad para aplicar las primeras dosis.

¿No pudiste acudir a tu cita para recibir tu segunda dosis de AstraZeneca?

Llama a Locatel para recibir una cita personalizada en el momento que haya disponibilidad para aplicarte la segunda dosis.