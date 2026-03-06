Concluyen entrevistas para elegir titular de la ASF

La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados concluyó la fase de entrevistas a 77 aspirantes que buscan encabezar la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para el periodo 2026-2034.

Durante las audiencias realizadas el 5 y 6 de marzo en el Palacio Legislativo de San Lázaro, las y los legisladores cuestionaron a las personas candidatas sobre los instrumentos técnicos para evaluar programas públicos, la forma de evitar retrasos en auditorías y las estrategias para prevenir irregularidades en el uso de recursos públicos.

Las y los aspirantes también expusieron los criterios que aplicarían para definir qué instituciones o programas deben auditarse con prioridad, así como las medidas para lograr que la totalidad de los servidores públicos presenten su declaración patrimonial.

En las exposiciones se planteó la necesidad de modernizar las leyes y fortalecer el uso de herramientas tecnológicas, con el argumento de que detectar irregularidades un año después limita la capacidad de corregirlas.

Entre las propuestas presentadas se mencionó crear una contraloría interna en la ASF, fortalecer la capacitación del personal auditor y utilizar sistemas de análisis de datos que permitan medir el impacto social y ambiental de los programas públicos.

También se planteó reforzar las auditorías de desempeño, incorporar perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, así como establecer mecanismos de alerta temprana para prevenir malas prácticas en la administración pública.